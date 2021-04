Polizei stellt unfallflüchtigen Autofahrer auf der B300

Ein 53-Jähriger parkt in Diedorf sein Auto nicht richtig. Der Wagen rollt los und kracht in eine Mauer. Als der Autofahrer zurückkommt, macht er den nächsten Fehler.

Diese Vergesslichkeit kommt einem 53-jährigen Autofahrer teuer zu stehen. Zunächst hatte er in Diedorf vergessen, die Handbremse anzuziehen, und hat so einen Unfall verursacht. Anschließend versuchte er, unerkannt zu entkommen.

Der Mann parkte laut Polizei am Samstag gegen 11.50 Uhr sein Auto im Mergelweg in Diedorf. Da er keinen Gang eingelegt hatte und die Handbremse vermutlich nicht stark genug angezogen war, begann das Fahrzeug, rückwärts zu rollen, und prallte gegen die Mauer einer Garage. Hier brach ein Teil heraus, am Auto wurde das Heck stark deformiert. Der Gesamtschaden beträgt rund 3000 Euro.

Der Hausbesitzer bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei. Zwischenzeitlich kehrte der Autofahrer zurück und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Nachdem aber das Kennzeichen und der Fahrzeugtyp bekannt waren, konnte der Flüchtige durch eine Streife der Polizeiinspektion Zusmarshausen, die auf der Fahrt zum Einsatzort war, auf der B300 erkannt und gestellt werden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (thia)