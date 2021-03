vor 41 Min.

Polizei sucht ein eventuell beschädigtes Fahrzeug

In Zusmarshausen bemerkt eine Autofahrerin plötzlich einen Schlag an ihrem Außenspiegel. Sie fährt allerdings weiter und kennt den möglicherweise angerichteten Schaden nicht.

Ob überhaupt ein Schaden entstanden ist, steht nicht fest. Dennoch sucht die Polizei nach einem möglicherweise beschädigten Auto, das am Freitagvormittag in der Augsburger Straße in Zusmarshausen geparkt war.

Eine 77-jährige Mazda-Fahrerin war laut Polizei um 10.25 Uhr auf der Augsburger Straße in Richtung Horgau unterwegs. Als sie gegenüber einer Bäckerei ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto passierte, hörte sie plötzlich einen Schlag und der rechte Außenspiegel wurde eingeklappt. Vor Aufregung fuhr sie zunächst nach Hause und meldete dann erst den Vorfall. Es ist bis dato aber nicht bekannt, ob überhaupt an einem anderen Fahrzeug ein Fremdschaden entstanden ist. Ein eventuell geschädigter Fahrzeughalter wird gebeten, sich mit der Polizei Zusmarshausen in Verbindung zu setzen.

