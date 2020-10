14:35 Uhr

Polizei sucht nach Unfall auf der A8 bei Adelsried Zeugen

Zwischen Adelsried und Neusäß ereignete sich am Samstagvormittag ein Unfall auf der A8. Die Polizei sucht nach einem möglicherweise beteiligten Lkw-Fahrer.

Am Sonntagvormittag gegen 10.25 Uhr kam es in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Adelsried und Neusäß, circa einen Kilometer vor der Raststätte Edenbergen, zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Opel Insignia mit GD-Zulassung und ein Fiat 500 mit DLG-Kennzeichen beteiligt waren.

Polizei sucht nach Unfall auf der A8 nach Lkw-Fahrer

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizei in diesem Zusammenhang nach einem nicht näher bekannten Lkw, der durch einen Spurwechsel möglicherweise den nachfolgenden Unfall verursacht haben könnte, sowie nach dem Fahrer eines VW Touran mit TÖL-Kennzeichen, welcher als Zeuge in Betracht kommt und möglicherweise Angaben zu dem Lkw machen könnte.

Der VW Touran-Fahrer sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0821/323 2910 bei der APS Gersthofen zu melden. (AZ)

