vor 34 Min.

Polizei verhindert Alkoholfahrt in Diedorf

In Diedorf konnte die Polizei verhindern, dass ein Betrunkener Mann Motorrad fährt. Bestraft werden konnte er aber nicht.

In Diedorf hat eine Polizeistreife einen Mann vor einer Dummheit bewahren. Der 27-Jährge stand mit seinem Motorrad an einer Tankstelle in der Gewerbestraße und trank Bier. Der Alkoholtest ergab 0,7 Promille. Da nicht nachgewiesen werden konnte, dass der Mann mit diesem Alkoholpegel gefahren ist, konnte er nicht bestraft werden. Die Polizei verhinderte nur, dass er weiterfuhr. (AZ)

