Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt in Diedorf

Mehrere Personen halten sich an einer Tankstelle in der Keimstraße auf und werden kontrolliert. Ein 42-Jähriger muss vorsichtshalber die Autoschlüssel abgeben.

Eine mögliche Trunkenheitsfahrt hat die Polizei am Sonntag in Diedorf verhindern können. Die Beamten hatten zuvor an einer Tankstelle an der Keimstraße Corona-Kontrollen durchgeführt.

Um kurz nach 18 Uhr überprüfte eine Streife der Polizei mehrere Personen, die sich auf dem Gelände der Tankstelle aufhielten. Die Anwesenden hielten sich zwar an die Vorgaben, Abstände wurden eingehalten und die Masken vorschriftsmäßig getragen. Allerdings wurde ein 42-jähriger Mann kontrolliert, der laut Polizei auf Nachfrage Alkoholkonsum bejahte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Da der Mann, der sich bereits längere Zeit im Bereich der Tankstelle aufgehalten hatte, seinen BMW in unmittelbarer Nähe geparkt hatte, wurden zunächst eine Weiterfahrt untersagt und die Autoschlüssel sichergestellt. Erst als eine nüchterne Bekannte hinzukam, durfte er seine Fahrt als Beifahrer fortsetzen. (thia)