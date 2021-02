vor 31 Min.

Polizeiaufgebot schützt Baumfällungen in Gersthofen

Von einem großen Polizeiaufgebot geschützt, wurden am Dienstagmorgen in Gersthofen für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums 30 Bäume gefällt.

Am Dienstagmorgen rückten gegen 5 Uhr Holzfäller am Gersthofer Festplatz an. Wie unser Foto zeigt, hatten sie reichlich Polizeischutz im Schlepptau. Vergangene Woche konnten Klima-Aktivisten, die einige der Bäume besetzten, die Fällung verhindern (wir berichteten). Der geplante Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums, der am bisherigen Festplatz entstehen soll, ist mit veranschlagten 73 Millionen Euro das teuerste Bauprojekt in der Geschichte des Landkreises Augsburg. Inzwischen sind alle 30 Bäume gefällt. (mjk)

Lesen Sie auch:

Themen folgen