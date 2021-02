vor 18 Min.

Polizeieinsatz wegen Schreien aus dem Wald bei Margertshausen

Eine Zeuge hatte aus einem Waldstück in Margertshausen ängstliche Schreie gehört. Die Polizei setzte bei der Suche auch einen Hubschrauber ein.

Mehrere Streifen der Polizei und ein Hubschrauber waren am Freitagabend in Margertshausen im Einsatz. Ein Zeuge hatte ängstliche Schreie in einem Waldstück gehört.

Von Gunter Oley

Kurz vor 19 Uhr sind am Freitag mehrere Streifen der Polizei nach Margertshausen geeilt. Ein Anrufer hatte ängstliche Schreie aus einem Waldstück am Sportplatz gehört.

In seinem Notruf sprach der Zeuge davon, dass es Schreie eines kleinen Kindes gewesen sein könnten, die er gehört hatte, teilt die Polizei mit. Im Zuge des Einsatzes bestätigten andere, unabhängige Zeugen gegenüber den Beamten die Schreie, nach ihrer Wahrnehmung sei es aber eine weibliche Stimme gewesen.

Auch ein Polizeihubschrauber war bei Margertshausen im Einsatz

Die Beamten mehrerer Polizeistreifen suchten den Bereich rund um die Sportanlage in Margertshausen ab, zusätzlich unterstützte ein Polizeihubschrauber die Suche. Da jedoch niemand gefunden wurde, der sich möglicherweise in einer Notlage befand, wurde die Suche gegen 20 Uhr beendet.

