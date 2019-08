14:20 Uhr

Polizeiinspektionen waren telefonisch nicht erreichbar

Keinen Anschluss unter dieser Nummer gibt es aktuell bei der Polizei in Pfersee in der Augsburger Straße 38-40.

Durch einen technischen Defekt an der Anlage der Polizeiinspektion 6 in Augsburg konnten die Beamten den Anrufer nicht hören. Was im Notfall zu tun ist.

Keinen Anschluss unter dieser Nummer gab es heute unter anderem bei der Polizei in Pfersee in der Augsburger Straße 38-40. Aufgrund eines technischen Defekts in der Telefonanlage war die Inspektion auf allen Nebenstellen nicht zu erreichen.

Die Verbindung kam bei einer Anwahl zwar zustande, allerdings konnten die Mitarbeiter der PI Augsburg 6 den Gesprächsteilnehmer nicht hören, teilte die Polizei mit.

Der örtliche Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Augsburg 6 umfasst die Augsburger Stadtteile Pfersee und Kriegshaber, sowie die Stadt Stadtbergen mit ihren Ortsteilen Leitershofen und Deuringen. (AZ)

