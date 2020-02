vor 20 Min.

Polizist hat dienstfrei und ertappt einen Graffiti-Sprüher

Zufällig hat ein 38-jähriger Polizist in Stadtbergen einen Sprüher ertappt. Nun wird ermittelt, ob der 14-Jährige für weitere Schmierereien verantwortlich ist.

In seiner Freizeit hat ein Polizeibeamter einen Jugendlichen beim Sprühen eines Graffitis ertappt. Der 38-Jährige war am Sonntagnachmittag in Stadtbergen unterwegs und bemerkte an einer Unterführung der B300 den jungen Mann in Aktion.

Der Polizist verständigte daraufhin die örtliche Polizei und konnte durch seine genaue Beschreibung eine Streifenbesatzung zum Tatort lotsen, woraufhin der Sprayer gestellt werden konnte. Neben dem frisch gesprühten Graffiti wurden laut Polizei bei dem 14-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg entsprechende Utensilien gefunden.

Zusammenhang mit anderen Schmierereien wird ermittelt

Nachdem die Eltern hinzugezogen worden waren, konnte der Schüler wieder entlassen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ob ihm weitere Schmierereien in der Umgebung zugeordnet werden können, ist Gegenstand der Ermittlungen. (thia)

