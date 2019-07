30.06.2019

Polnische Arbeiter im ehemaligen Waldcafé?

Was soll aus dem heruntergekommenen Waldcafé am Horgauer Bahnhof werden? Die polnische Baufirma hat jetzt einen neuen Vorschlag.

Das Gebäude am Horgauer Bahnhof steht seit Langem größtenteils leer. Jetzt wird wieder darüber diskutiert, was daraus wird. Im Gemeinderat stößt das Vorhaben auf große Bedenken

Von Philipp Kinne

Was wird aus dem heruntergekommenen Waldcafé am Horgauer Bahnhof? Diese Frage ist nicht neu. Schon einmal wurde darüber diskutiert, ob dort polnische Arbeiter untergebracht werden könnten. Damals war die Rede von 70 Menschen, die dort fernab der Heimat vorübergehend leben sollten. Das war dem Horgauer Gemeinderat zu viel. Nun hat die polnische Baufirma einen neuen Vorschlag.

Die Firma Polbau will nun nur noch 35 Arbeiter im ehemaligen Waldcafé unterbringen. Die Pläne für dieses Vorhaben wurden jetzt bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Horgau vorgestellt. Seit 30 Jahren ist das polnische Unternehmen auf dem deutschen Markt und beschäftigt insgesamt rund 1000 Mitarbeiter. Viele davon leben in Polen und kommen zum Arbeiten nach Deutschland. Nach rund drei Wochen fahren sie wieder zurück in ihre Heimat. Währendessen sollen sie unter anderem im alten Gebäude am Horgauer Bahnhof leben.

Vorgesehen sind Zimmer mit bis zu drei Betten

Laut dem vorgestellten Plan soll es mehrere Zimmer mit bis zu drei Betten geben. Im hinteren Teil des Gebäudes soll ein Büro für rund fünf Mitarbeiter von Polbau entstehen. Dort sind momentan zwei Wohnungen, in denen anerkannte Flüchtlinge leben. Sie müssten im Falle eines Verkaufs voraussichtlich ausziehen. Das Gebäude gehört einer Erbengemeinschaft.

Das Unternehmen Polbau, das das Haus gerne kaufen würde, hat derzeit auch eine Niederlassung in Augsburg. Mitarbeiter von dort könnten später nach Horgau kommen. Neben den Wohn- und Arbeitsräumen sind auf den aktuellen Plänen auch Lager und Schulungsräume vorgesehen. Außerdem soll es eine Betriebskantine geben, in der von Polbau angestellte Köche kochen könnten. Wie das Gebäude von außen aussehen könnte, wolle man mit den zuständigen Baubehörden abstimmen, heißt es in der Bauvoranfrage. Schon jetzt stellte Angela Wagner vom zuständigen Planungsbüro eine animierte Ansicht vor, die zeigen sollte, wie das Haus gestaltet werden könnte.

Schwarze Holzbalken an der Außenfassade sind zu sehen. Im mittleren Bereich des Gebäudes soll es einen großen Lichteinfall geben. Insgesamt wirkt das animierte Gebäude hoch und groß. Es soll laut Plan im vorderen Bereich um einen Stock erhöht werden. Aber geht das überhaupt? Bürgermeister Thomas Hafner erklärt, dass diesen Plänen vermutlich zunächst die Nachbarn zustimmen müssten. Schon jetzt werde der Abstand zum Nachbargrundstück nicht eingehalten. Weil das Gebäude aber Bestandsschutz hat, sei das in Ordnung. „Wenn jetzt neu gebaut wird, sieht das anders aus“, so Hafner. Gemeinderat Johann Ohnersorg wunderte sich über die Größe des vorgestellten Gebäudes. Schließlich sollten nach den alten Plänen 70 Menschen untergebracht werden und jetzt nur noch 35. Ohnesorg: „Das Gebäude sieht aber noch immer gleich groß aus.“

Es gibt noch offene Fragen, wie beispielsweise zur Höhe des geplanten Gebäudes

Besprochen wurde die Pläne zum Ausbau des Waldcafés bereits im Vorfeld in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Bauausschusses. Damals habe man sich darauf geeinigt, dass die Planerin einen Entwurf vorstellt, der realistisch ist. „Diese Hausaufgaben wurden nicht gemacht“, erklärte Gemeinderat Günter Steer. Der Plan sehe zum Beispiel Parkplätze vor, wo keine entstehen könnten. Außerdem wirke das Gebäude insgesamt viel zu groß. Gemeinderat Walter Steinle merkte an, dass man unlängst ein anderes großes Bauprojekt in der Nähe abgelehnt habe. Steinle: „Wenn wir jetzt zustimmen, schießen wir uns damit nicht ein Eigentor?“ Auch Bürgermeister Hafner erklärte, dass der Gemeinderat auf Grundlage der vorgestellten Pläne, keine Entscheidung treffen könne. „Was ist mit den Nachbarn? Wie hoch ist das Gebäude?“, diese Fragen müssten vor einer Entscheidung des Gemeinderats geklärt sein.

Letztlich lehnte der Horgauer Gemeinderat die Bauvoranfrage von Polbau mit einer Enthaltung ab. Vom Tisch ist das Thema damit aber noch nicht. Die Planerin will nun noch einmal einen neuen Plan entwerfen und die erforderlichen Fragen klären. In einer der kommenden Sitzung wird das Thema voraussichtlich erneut auf der Tagesordnung stehen.

