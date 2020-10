vor 17 Min.

Polt und Co: Wie die Stadthalle Gersthofen der Corona-Pandemie trotzt

Gerhard Polt und die Well-Brüder sind am Sonntag, 18. Oktober, gleich dreimal in der Gersthofer Stadthalle im Einsatz.

Plus Die Corona-Pandemie hat die erfolgreiche Saison in der Stadthalle Gersthofen jäh unterbrochen. In den nächsten Wochen ist aber viel geboten.

Von Gerald Lindner

Trotz Corona herrscht wieder Leben in der Gersthofer Stadthalle. "Allerdings können wir derzeit nur für einen Zeitraum von zwei Monaten unser Programm festlegen", erklärte Kulturreferent Uwe Wagner bei der Vorstellung des Halbjahresberichts im Kulturausschuss. Der Grund dafür sei, dass nicht abzusehen sei, welche Veränderungen in den nächsten Monaten infolge des Verlaufs der Pandemie noch zu erwarten seien.

Und wegen der aktuellen Hygienevorschriften gelten strenge Festsetzungen, fügte Annette Voß vom Kulturamtsteam hinzu. "Es dürfen nur höchstens 200 Menschen in die Halle, und wegen der Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern Distanz zwischen den Menschen wird es kompliziert." Bei Paaren oder Familien könne auf die Abstände beim Sitzen verzichtet werden. "Wir machen daher für jede Veranstaltung einen eigenen Bestuhlungsplan", so Annette Voß.

Diese Künstler treten in den nächsten Wochen in Gersthofen auf

Die nächsten Veranstaltungen sind ein Jazzkonzert von Echo-Preisträger Tim Allhoff mit seinem Programm "somewhere somewhen" (Samstag, 10. Oktober). Es folgt bayerische Comedy mit Constanze Lindner "Miss Verständnis" (15. Oktober, 19.30 Uhr). Eine Fortsetzung der Kassenschlager "Heiße Zeiten" und "Höchste Zeit" ist das Musical "Himmlische Zeiten (17. Oktober, 15.30 und 19.30 Uhr). Gleich dreimal hintereinander ausverkauft ist die Veranstaltung "40 Jahre Polt & Well" (18. Oktober, 11, 15 und 19 Uhr). Den Oktober schließt dann das Harry Cane Orchestra aus seiner Dark Makam Tour 2020 mit World-Musik-Jazz ab (23. Oktober, 19.30 Uhr). Im November folgen dann John Garner, Quadro Nuevo, Schauspielerin Doris Kunstmann mit "Oskar und die Dame in Rosa", Wladimir Kaminer mit einer Lesung sowie Helmfried von Lüttichau, bekannt als Polizist Staller aus der Krimiserie "Hubert und Staller" mit seinem Soloprogramm "Plugged".

Im Kulturausschuss schilderten Voß und Wagner auch Mehrarbeit, welche die Schließung der Stadthalle mit sich brachte. "Zunächst war das Team im Januar mit insgesamt 29 Veranstaltungen stark gefordert." Der Februar sei etwas entspannter, nicht zuletzt weil während der Faschingsferien die Halle nicht belegt war. "Für den März war eine ähnliche Auslastung wie im Januar geplant. Allerdings fand am 12. März die letzte Kulturveranstaltung statt."

Zahlreiche Termine in der Stadthalle wurden verschoben

"Im ersten Halbjahr fanden deshalb insgesamt nur 70 Veranstaltungen sowohl kultureller Art als auch Tagungen statt. 41 Veranstaltungen wurden storniert und 22 weitere verlegt. Unter den 70 Terminen waren Voß zufolge auch eine Reihe von Terminen, die eigentlich nicht in der Halle geplant waren. "So ist der Stadtrat wegen der Hygienevorschriften vorübergehend dorthin ausgewichen, die IHK hat zusätzliche Prüfungen nach Gersthofen verlegt und ist außerdem mit einem Fortbildungsangebot in den Konferenzräumen untergekommen."

Ausdrucksstark, witzig, verwandlungsfähig: TV-Star Constanze Lindner tritt am 15. Oktober in Gersthofen auf. Bild: Helmut Bissinger

Kulturelle Veranstaltungen mussten teilweise bis zu dreimal verschoben werden, zunächst bis zum Herbst, weil damals die Dauer der Einschränkungen nicht vorherzusehen war. Diese Veranstaltungen wurden inzwischen größtenteils ein zweites Mal ins Jahr 2021 verschoben. "Verlegen ist sozusagen derzeit unser Tagesgeschäft", so das Fazit von Annette Voß.

Dieser Umstand verursachte Mehrarbeit auch in einem anderen Bereich: "Wegen der Abwicklung der Absagen und dem Umtausch oder der Rückgabe bereits gezahlter Karten ist der Ticketshop fast am stärksten gefragt."

Wertvolles Kulturangebot in der Stadt

Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf, der als Sitzungsleiter den an einer Erkältung erkrankten Bürgermeister vertrat, betonte im Hinblick auf das Kulturangebot der Gersthofer Stadthalle: "Man sieht erst dann, wenn man etwas nicht mehr hat, wie wertvoll es einem war."

Karten für die Veranstaltungen der Gersthofer Stadthalle gibt's im Vorverkauf im Gersthofer Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12, sowie bei unseren Servicepartnern "Der Buchladen" (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen