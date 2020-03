vor 18 Min.

Post eröffnet neue Partnerfiliale in Stadtbergen

Eine Postfiliale zieht in Stadtbergen in den Eingangsbereich des Marktkauf.

Nach dem Aus am alten Standort geht es in Stadtbergen nahtlos im Marktkauf weiter.

Von Ingrid Strohmayr

Die Suche hat ein Ende. Nachdem die Postpartner-Filiale in der Buchhandlung „Buch in Stadtbergen “ von Heiner und Meike Schmitt am 23. März schließt, gibt es jetzt gute Nachrichten für die Kunden. Am Dienstag, 24. März, eröffnet im Marktkauf , Hagenmähderstr. 47, eine neue Partnerfiliale der Deutschen Post , die von Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet hat.

Die neue Partnerfiliale bietet alle wichtigen Postleistungen, außer Postbankleistungen an. So gehören zum Angebot neben dem Verkauf von Briefmarken, DHL-Paketmarken, Plusbrief, Pluspäckchen und Postverpackungen auch die Annahme von Briefen, Paketen, Dialogpost sowie Express- und Einschreibsendungen. Sendungen, welche die Brief- oder Paketzusteller in Stadtbergen nicht ausliefern konnten, können ebenfalls am neuen Standort abgeholt werden. „Zudem betreibt die Partnerin auch die Postfachanlage“, sagt Dieter Nawrath , Pressesprecher der Deutschen Post DHL Group.

Oft sind Filialen der Post auch in kleineren Geschäften des täglichen Bedarfs zu finden. Bild: Matthias Becker

Bürgermeister Paul Metz zeigt sich erleichtert

Er weist darauf hin, dass die Beschäftigten der Partnerfilialen , genauso wie ein Mitarbeiter der Deutschen Post , zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Keinem anderen darf ein Filialpartner mitteilen, ob und mit wem jemand Postsendungen oder Daten wechselt, im Geldverkehr steht und ob jemand Postsparer ist oder war.

Bürgermeister Paul Metz zeigt sich erleichtert, dass für die Kunden in der Stadt eine Lösung gefunden wurde. „Der persönliche Kontakt bleibt erhalten,“ sagt er. Zwar hätten sich viele daran gewöhnt, den Kontakt zu Behörden, Lieferanten und anderen Dienstleistern online abzuwickeln.

Davon verspricht man sich Zeit- und Kostenersparnis. Als „Allheilmittel“ können diese Lösungen nach Meinung von Metz allerdings nicht betrachtet werden.

Wie Bülent Arslan , Leiter des Marktkaufs in Stadtbergen auf Nachfrage sagt, wird die neue Postpartnerfiliale im Eingangsbereich bei der Infothek ihren Standort finden. „Wir freuen uns, den Stadtberger Bürgern und unseren Kunden bei optimalen Öffnungszeiten und Parkmöglichkeiten diesen zusätzlichen Service anbieten zu können.“

Die Packstation bei der Schule in der Osterteldstraße bleibt an ihrem Standort.

