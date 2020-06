11:53 Uhr

Post stellt neue Packstation im Stadtberger Virchow-Viertel auf

Plus Künftig gibt es mehr Platz für Päckchen und Pakete in Stadtbergen. So läuft der Betrieb an der Packstation für die Kunden ab.

Von Ingrid Strohmayr

Die DHL Paket erweitert das Netz ihrer Packstationen. Nun steht eine weitere mit 110 Fächern bei Aldi in der Benzstraße 9 in Stadtbergen zur Verfügung. Hier können Pakete abgeholt oder eingeliefert werden. Die Packstation ist leicht zu bedienen und rund um die Uhr verfügbar, davon sollen vor allem die Kunden im Virchow-Viertel profitieren. Darüber freuten sich bei der Eröffnung Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz mit Helmut Muhr (Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post) und Markus Wittmann (Regionalverkaufsleiter Aldi Süd).

DHL hat den Packstation-Service 2003 als erstes Unternehmen im deutschen Markt eingeführt und betreibt heute über 4500 Automaten mit rund 450.000 Fächern. Immer beliebter werden Packstationen auch dadurch, dass sie sich an zentralen Orten befinden und Kunden den Paketempfang und -versand mit anderen Wegen verbinden können.

In Stadtbergen gibt es drei Partnerfilialen der Post

Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Post DHL Group eine Qualitätsinitiative angekündigt, von 2019 bis 2021 sind zusätzliche jährliche Investitionen von 150 Millionen Euro in neue digitale Services und den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur geplant. Auch der Ausbau der Packstationen auf bundesweit rund 7000 Automaten gehört dazu.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.

Kunden können ihre Päckchen und Pakete aber auch weiterhin in den drei Stadtberger Partnerpostfilialen im Leitershofen (Brunnenhof), Marktkauf und Edeka Klink, zudem in bundesweit weiteren rund 24.000 Filialen und DHL Paketshops, abgeben und direkt dort empfangen. Unter https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html gibt es Adressen und Öffnungszeiten. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort ersichtlich.

