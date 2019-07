vor 43 Min.

Preis für Gersthofens Anna-Pröll-Schule

Projekte für Berufswahl werden mit Siegel gewürdigt

In Gersthofen zeichnete die Initiative „Berufswahl-Siegel“ in der Stadthalle 14 Schulen und einen Mittelschulverbund mit zwei Schulen aus. Denn diese Schulen bieten herausragende Projekte zur Studien- und Berufsorientierung an.

„Die Teilnahme der Schulen am Berufswahl-Siegel ist eine Motivation für das Kollegium und zudem eine Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Das geben uns die Schulen als Rückmeldung“, sagt Stefanie Hilligweg, Leiterin Berufswahl-Siegel Bayern im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft.

Seit 2017 läuft das Projekt in Schwaben. 24 Schulen aller Schularten bewarben sich in diesem Jahr und gaben Einblicke in ihre Berufs- und Studienorientierung. 50 Juroren aus Schule, Wirtschaft und Beratung gaben den Schulen ein qualifiziertes Feedback und Empfehlungen für Verbesserungen in diesem Bereich.

Die Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Anna Stolz ist von der Bedeutsamkeit des Projektes überzeugt: „Die Entscheidung für einen Ausbildungsplatz, ein Studium oder ein duales Studium ist eine der zentralen Weichenstellungen im Leben. Deswegen ist es wichtig, dass sie frühzeitig anfangen, sich damit zu beschäftigen.“

Ausgezeichnet wurden in Gersthofen folgende Schulen: Gymnasium bei St. Stephan Augsburg, Heinrich-von-Buz Realschule Augsburg, Maria-Ward-Realschule Augsburg, Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen, Gymnasium Friedberg, Anton-Jaumann-Realschule Wemding, Staatliche Realschule Rain, Johann-Michael-Sailer-Gymnasium Dillingen, Mittelschule Legau, Lindenschule Memmingen, Staatliche Realschule Buchloe, Hildegardis-Gymnasium Kempten, Städtische Realschule Kempten, Schulverbund Lindenberg-Weiler:Mittelschule Lindenberg und Mittelschule Weiler und Gymnasium Immenstadt. (AL)

