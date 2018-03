07:00 Uhr

Premiere mit einem Endspiel

Leitershofens neuer Trainer Bernd Endres trifft im Kellerduell auf den punktgleichen TSV Diedorf

Von Daniel Neff

Nachdem der TSV Dinkelscherben in der Vorwoche beim TSV Zusmarshausen die Oberhand behielt, greifen nun weitere Teams aus dem Landkreis Augsburg ins Fußballjahr 2018 ein. Noch etwas gedulden muss sich der SSV Anhausen, dessen Heimpartie bereits am Freitag abgesagt wurde. Viel auf dem Spiel steht dafür auf der Leitershofer Alm, wo der heimische TSV mit dem TSV Diedorf die Klingen kreuzt.

TSV Göggingen – SpVgg Westheim Endlich geht es auch für die SpVgg Westheim wieder um Zählbares. „Die Vorbereitung war grenzwertig: Wir hatten einige Einheiten im Fitnessstudio und der Soccerhalle, diese Woche konnten wir dann aber dreimal auf Rasen trainieren“, ist Coach Oliver Haberkorn froh. Die schwankenden Testspielergebnisse möchte er nicht überbewerten, da die Kobelkicker zum Teil mit gemischten Teams angetreten sind. „Wir haben diese Woche überragend trainiert! Man merkt, dass die Jungs heiß auf Göggingen sind“, so Haberkorn. Der Gegner hat nach einem Trainerwechsel im Winter in der Vorwoche den ersten Dreier im neuen Jahr verbucht. Für Haberkorn nicht unbedingt ein Vorteil: „Das wird man erst am Sonntag sehen.“ Sein Team trifft sich zu früher Stunde zum gemeinsamen Frühstück, bevor es ins Stadion an der B17 geht. Fehlen werden dabei Marco Spengler (beruflich) und Marcel Burda (privat), Benjamin Walter und Patrick Fendt sind angeschlagen.

TSV Leitershofen – TSV Diedorf Für den neuen Leitershofer Coach Bernd Endres kommt es bereits bei seiner Premiere zu einem Sechs-Punkte-Spiel: „Ich bin sehr positiv überrascht von den Jungs, alle ziehen hervorragend mit. Durch die Ergebnisse der Vorbereitung konnten wir uns auch etwas Selbstvertrauen erarbeiten“, zeigt sich Endres angetan. Der 38-Jährige hat in der bisherigen Trainingsarbeit sein Hauptaugenmerk auf die Defensive gelegt: „Da haben wir in der Hinserie zu viel zugelassen.“ Gegen seinen ehemaligen Trainer Jürgen Fuchs und den TSV Diedorf will Endres am Sonntag nichts anbrennen lassen: „Wir müssen von Anfang an voll da sein und wollen natürlich die Punkte bei uns behalten.“

In die gleiche Kerbe schlägt Fuchs: „Klar ist auch für uns diese Partie eminent wichtig. Aber danach stehen noch zehn Spiele an, deswegen wird nicht bereits am Sonntag eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen.“ Sein Team konnte den Schwung aus der Hallensaison sehr gut konservieren, gerade Maxi Mayer, Tobias Janetschek und der junge Tom Grimbacher haben laut Fuchs einen weiteren Sprung in ihrer Entwicklung gemacht. Bei der Abschlussbesprechung hat er sein Team nochmals eingeschworen: „Bei uns weiß jeder um was es geht. Es steht eine sehr schwere Rückrunde an. Ich bin aber überzeugt, dass wir die Liga halten werden.“

TSV Dinkelscherben – TSV Schwabmünchen Gute Stimmung herrschte beim TSV Dinkelscherben nach dem Last-Minute-Sieg im Prestigeduell gegen den TSV Zusmarshausen. „Trotzdem verfällt bei uns niemand in übertriebene Euphorie. Wir müssen nicht um jeden Preis aufsteigen“, bleibt Coach Manuel Degendorfer auf dem Boden. Bei seiner Aufgabe, den im Sommer eingeläuteten Umbruch zu leiten, sieht er sich bis dato voll im Plan. Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt wurde damals gegen den Sonntagsgegner aus Schwabmünchen der erste Dreier eingefahren. Degendorfer: „Das war schon ein kleiner Wendepunkt für uns und ein ganz wichtiger Sieg.“ Für den Coach ist die Schwabmünchner Zweitvertretung ein Team, das einen „sehr ordentlichen Fußball spielt“ und eine „sehr gute Kreisligamannschaft stellt“. Eine schwierige Aufgabe wartet somit auf den Lila-Weißen, die darüber hinaus Personalsorgen plagen: Josef Kastner und Dominik Demharter fallen mit Kniebeschwerden aus. Für Niklas Dittmann (Schulterverletzung) wird der 19-jährige Lukas Kania sein Kreisligadebüt im Tor feiern.

SSVAnhausen – TSV Zusmarshausen Nichts wird es mit dem Start des SSV Anhausen ins neue Fußballjahr. „Auf dem Hauptfeld läuft das Wasser nicht ab, da macht es keinen Sinn, die Partie anzupfeifen“, verriet Abteilungsleiter Günther Frank bereits am Freitagnachmittag. Nachdem die Bezirksoberliga-Damen des SSV, die Tabellenführer Königsbrunn erwarten, Vorrang genießen, ist auch das kleine Nebenfeld nicht nutzbar und das Spiel musste abgesagt werden.

