vor 36 Min.

Pressen bis zum letzten Tropfen

Ab sofort nimmt der Obst- und Gartenbauverein Gessertshausen Anmeldungen entgegen. Es wird mit einer durchschnittlichen Apfelernte gerechnet. Bei den Birnen und Quitten sind die Erwartungen anders

Von Marcus Angele

Die Mostperiode beim Obst- und Gartenbauverein Gessertshausen hat am Samstag begonnen. Die Stauden, die Reischenau und das Gebiet der westlichen Wälder können heuer mit einer durchschnittlichen Apfel- und einer überdurchschnittlichen Birnen- und Quittenernte rechnen. Mostereien wie in Gessertshausen stehen in den Startlöchern und erwarten einen ähnlich großen Andrang wie im vergangenen Jahr.

Es herbstelt, und viele Obstbäume beugen sich nun unter der Last der reifen Früchte. Was nicht verzehrt werden kann, kann ab sofort in den Mostereien wie in Gessertshausen in hervorragender Qualität entsaftet werden. Unter streng hygienischen Bedingungen entwickelte hier der Obst- und Gartenbauverein (OGV) seit Jahren sein Pressverfahren immer weiter und kann zu Recht auf seine Mosterei stolz sein. Für Gebhard Singl vom OGV ist dieser Saft ein Geschmackserlebnis der ganz besonderen Art – naturnah, unverwechselbar, nachhaltig, gesund und vor allem lange haltbar: „Die Bags können guten Gewissens zwischen 18 und 24 Monate aufbewahrt werden. Ein angebrochener Bag hält ungekühlt mindestens drei Monate ohne Beeinträchtigung.“

Praktische Hinweise zum Saften und Mosten:

Zum Most ansetzen sollte das Obst voll-, aber nicht überreif sein; zu erkennen am tief dunkelbraunen Apfel- oder Birnenkern.

Zum Saften sollten die Kerne hellbraun und noch voll umschlossen im Kerngehäuse liegen.

l Am besten das Obst pflücken; Fallobst sollte jeden Morgen frisch aufgelesen werden.

l Obst, das nicht im Gras, sondern in loser Erde gelegen hat, dringend reinigen.

l Schimmelige Früchte aussortieren.

l Keine auch noch so winzigen Zweig- und Blattanteile am Obst belassen – das Ergebnis wäre ein gallig-bitterer Beigeschmack. l Lagern Sie das Obst bis zur Verarbeitung in offenen, luftdurchlässigen und möglichst flachen Behältnissen. Flache Pappkartons wie im Handel sind ideal. l Lassen Sie ihren Saft ausschließlich in Bag in Box abfüllen. Bei der Flaschenabfüllung wird unweigerlich ein Großteil der Hygienebemühungen der Obstsafterzeuger zunichtegemacht. l Anschließend lagern Sie die Boxen an einem kühlen, trockenen und dunklen Raum.

werden ab sofort jeden Montag und Mittwoch zwischen 18 und 20.30 Uhr unter der Telefonnummer 0176/97995832 entgegengenommen. Aber auch unter www.gartenbauverein-gessertshausen.de kann man sich einen Wunschtermin reservieren. Hier auf Mosterei klicken, anschließend auf den Mostkalender gehen und die Anmeldeliste vollständig ausfüllen.

Themen Folgen