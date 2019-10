vor 6 Min.

Problemmüll wird gesammelt

Was am Gersthofer Festplatz abgegeben werden kann

Herbstzeit ist wieder Sammelzeit: Im Rahmen einer Herbstsammelaktion wird häuslicher Problemmüll in Gersthofen am Samstag, 26. Oktober, von 8 bis 12 Uhr am Parkplatz am Festplatz an der Schubertstraße kostenlos entgegengenommen.

Angenommen werden nur Problemabfälle aus Haushalten und haushaltsübliche Mengen aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben. Größere Mengen sind über Verwerterbetriebe oder bei der GSB (Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH, Schönbachstraße 171, 86154 Augsburg, Telefon 0821/413440) zu entsorgen.

Auf keinen Fall sollte der Problemmüll vor Eintreffen der Problemmüllsammelfahrzeuge abgestellt werden.

Es können abgegeben werden:

und Altlacke, nur lösemittelhaltige Farben und Lacke, nur flüssig bis pastös, aber keine Dispersionsfarben wie Wand-, Abtön-, Silikon-, Acryl-, Kunstharzfarben.

ohne Schachtel und Beipackzettel.

Vor der Sammlung Auflistung über Art und Menge der Chemikalien dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg melden (unter der Telefonnummer 08232/9643-21 oder -22).

nur lösemittelhaltig, nur flüssig bis pastös.

Abgabe bei der Problemmüllsammlung ohne Verpackung.

erteilt die Abfallberatung des Landkreises Augsburg, unter den Telefonnummern 08232/9643-21 oder -22.

