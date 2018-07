05:02 Uhr

Profi aus dem Augsburger Land spielt Barbara Fugger

Zeit für ein Foto vor der Aufführung: Die in Herbertshofen aufgewachsene Sopranistin singt und spielt im Fugger-Musical „Herz aus Gold“ auf der Freilichtbühne Augsburg die sorgende Fugger-Patriarchin Barbara Fugger. Inzwischen wohnt sie nach Jahren in Dresden auch wieder am Lech.

Von Gerald Lindner

Schon während ihrer Zeit am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen sang und spielte Elke Kottmair aus Herbertshofen bei dortigen Theateraufführungen mit. Heute ist sie Profi – mit beträchtlichem Erfolg. Derzeit kann man sie auf der Freilichtbühne am Roten Tor in Augsburg erleben. Im erfolgreichen Fugger-Musical „Herz aus Gold“ des Theaters Augsburg spielt sie die Barbara Fugger.

Seit der Spielzeit 2004/2005 war die Sängerin Ensemblemitglied der Staatsoperette Dresden und trat dort in 45 Partien auf. Die Bandbreite reichte von Oper bis zum Musical – und vor allem Operette. Mehrere unbekannte Operetten entdeckte sie mit ihren Kollegen dort neu – nahm sie auch auf CD auf. „Weil ich noch was anderes machen wollte, habe ich 2016 den Vertrag dann nicht mehr verlängert“, erzählt Elke Kottmair im Gespräch mit unserer Zeitung. Inzwischen wohnt sie in Augsburg. Dennoch ist sie dem sächsischen Theater bis heute als Gast verbunden.

Singen, spielen, tanzen und steppen

Und natürlich auch der Operette: „Sie ist so vielseitig – du musst gut singen und spielen können, aber auch tanzen von klassischem Ballett bis steppen.“ Und auch, dass die Operette mitunter Raum für Improvisationen lässt, gefällt ihr. Schon während ihrer gemeinsamen Studienzeit in Würzburg haben sie und der heutige Opern-Weltstar Diana Damrau gerne Tanzstunden absolviert. „Wir haben uns einmal auf der Fahrt nach Würzburg im Zug getroffen und schließlich angefreundet“, sagt Elke Kottmair. Sie beide verbinde das sprudelnde Temperament und das Streben nach Perfektion.

Seit sie den festen Vertrag mit der Staatsoperette Dresden gelöst hat, absolviert sie ein berufsbegleitendes Aufbaustudium „Musikvermittlung und Konzertpädagogik in München.“ Ein Kern dieses Fachs ist die Frage, wie man heute viele Zuschauer und Zuhörer ins Theater und Konzert lockt. Flyer und Plakate reichen inzwischen nicht mehr aus, hat sie festgestellt. „Bei einem Gastspiel in Halle hab ich mich gefragt, warum so wenig Menschen ins Theater kommen. Theater erfordert zwar Konzentration – aber es belohnt dich mit einem wunderbaren Live-Erlebnis“, ist sie überzeugt und ihr Enthusiasmus wirkt ansteckend. Wichtig sei es vor allem, auch wieder junge Menschen für diese Kunstform zu interessieren. Ein Projekt am Theater Ulm hat sie im Zuge des Studiums fasziniert. „Der Jugendclub dort macht mit dem Dramaturgen nur Operetten. Die Buben und Mädchen lernen dabei Stimmbildung und Bühnenpräsenz.“ Die Aufführungen der Nachwuchstruppe seien in den Spielplan integriert. „Durch das Erfolgserlebnis in der Gemeinschaft bekommen die Jugendlichen Selbstbewusstsein, lernen, über sich selbst zu lachen.“ Diese Eigenschaften seien auch außerhalb des Theaters wichtig.

Derzeit sitzt sie über ihrer Masterarbeit

Derzeit sitzt Elke Kottmair, wenn sie nicht auf der Augsburger Freilichtbühne auftritt, über ihrer Masterarbeit. Dass das Thema dabei die Operette ist, versteht sich von selbst. Sie selbst hat auch schon Kabarettprogramme geschrieben. Sehr erfolgreich war beispielsweise „Kochen mit Offenbach“. „Wir haben live die Gerichte gekocht, von denen wir gesungen haben.“

Großen Spaß hat sie in ihrem Engagement als Barbara im Fugger-Musical. Es freue sie sehr, für das Theater Augsburg aufzutreten. „Schließlich wurde dort in meiner Kindheit die Leidenschaft für die Bühne geweckt.“ Die Auswahl des Fugger-Themas sei sehr geschickt: „Damit kriegt man Musicalfans und Fans des Augsburger Theaters in die Vorstellungen, aber auch Menschen mit Interesse für Historie.“ Und der Umstand, „dass die Zuschauer jeden Abend bisher begeistert im Stehen applaudiert haben, zeigt, dass das Konzept aufgeht“.

Ihre Begeisterung für die Arbeit am Theater weitergeben wird Elke Kottmair ab kommendem Semester im Zuge eines Lehrauftrags am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Eines steht heuer ebenfalls noch an: „Mein Debüt an der Semperoper in Dresden als Alisa in „Lucia di Lammermoor.“

