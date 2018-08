vor 1 Min.

Programm der Kulturina 2018: Die Veranstaltungen zum Festival

Die Kulturina 2018 in Gersthofen läuft auf vollen Touren. Was? Wann? Wo? Das lesen Sie hier im Überblick.

Auch 2018 findet wieder die Kulturina in Gersthofen statt. Beim dreitägigen Stadtfestival dreht sich im Gersthofer Stadtzentrum alles um Kultur, Kulinarik und Kunst.

Von Freitag, 3. August, bis Sonntag, 5. August gibt es Livemusik auf drei Bühnen, von Jazz und Soul über Blasmusik bis hin zu Rock und Pop. An zahlreichen Essens- und Getränkeständen rund ums City Center gibt es Kulinarisches aus aller Welt. Führungen und Workshops in Museen, ein Künstlermarkt, Akrobatik-, Zauberei- und Comedy-Shows runden das Kulturina-Programm 2018 ab.

Auch 2018 werden wieder über 40.000 Besucher zur Kulturina in Gersthofen erwartet.

Das Programm der Kulturina 2018:

Am Kulturina-Wochenende ist rund ums City Center in Gersthofen einiges los. In unserer Programm-Übersicht sehen Sie, was wann auf welcher Bühne geboten ist.

Donnerstag, 2. August 2018

19.00 Uhr: Kulturina Pre-Opening (Bühne am Wasserturm)

Freitag, 3. August 2018

13.00 Uhr: Museums-Rallye (Ballonmuseum)

18.00 Uhr: Künstlermarkt (Ballonmuseum)

19.00 Uhr: Kulturina-Eröffnungsfeier (Bühne auf dem Rathausplatz)

19.30 Uhr: GlasBlasSing - Flaschenmusik (Bühne auf dem Rathausplatz)

20.00 Uhr: Lotte Maria Band - Jazz-Pop (Bühne im Stadtpark)

20.00 Uhr: Sarah Straub - Pop-Rock (Bühne am Wasserturm)

22.00 Uhr: Generation Your Party Sensation - Die Sounds der letzten 40 Jahre (Bühne im Stadtpark)

22.00 Uhr: Kulturina-Feuerwerk

22.00 Uhr: So What - Rock quer durch die Musikgeschichte (Bühne am Wasserturm)

22.30 Uhr: The Presley Family - Ameriikanische Hits der 60er und 70er (Bühne auf dem Rathausplatz)

Neben den Bühnen im Stadtpark und am Wasserturm tummeln sich die Besucher der Kulturina auch an der Rathausplatz-Bühne. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Samstag, 4. August 2018

10.00 Uhr: Museums-Rallye (Ballonmuseum)

10.30 Uhr: Scratch - Programmierkurs für Kinder (Ballonmuseum)

12.45 Uhr: Duo Farfalle Klara & Giselle - französische Musik-Comedy (Piazza in der Brahmsstraße)

13.00 Uhr: 2 Shotguns - Rock-Pop (Bühne Wasserturm)

13.00 Uhr: Sing- und Musikschule Gersthofen (Bühne im Stadtpark)

13.30 Uhr: Hexe Roxana - Fakir-Comedy-Show (Piazza in der Brahmsstraße)

13.30 Uhr: Tanz- und Sportvorführung - Gersthofer Vereine (Bühne auf dem Rathausplatz)

13.30 Uhr: Scratch - Programmierkurs für Kinder (Ballonmuseum)

14.00 Uhr: Pfiffiges Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek (Ballonmuseum)

14.00 Uhr: Workshop Fluggeräte basteln - Bastelwerkstatt für Kinder zwischen vier und acht Jahren (Ballonmuseum)

14.00 Uhr: Künstlermarkt (Ballonmuseum)

14.15 Uhr: Clap Clap Circo - Street-Circus-Show (Piazza in der Brahmsstraße)

15.00 Uhr: Max Olbrich - Zauberei und Comedy

15.00 Uhr: Pfiffiges Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek (Ballonmuseum)

15.00 Uhr: Duo Farfalle Klara & Giselle - französische Musik-Comedy (Piazza in der Brahmsstraße)

15.30 Uhr: Öffentliche Führungen (Ballonmuseum)

15.40 Uhr: Roxana, die Spinnenfrau - Luftartistik (Piazza in der Brahmsstraße)

16.00 Uhr: Elusive Silence - Rockband (Bühne im Stadtpark)

16.00 Uhr: Sepp Raith - Liedermacher (Bühne am Wasserturm)

16.00 Uhr: Klingendes Gersthofen - Gersthofer Musikvereine (Bühne auf dem Rathausplatz)

17.00 Uhr: Duo Farfalle Klara & Giselle - französische Musik-Comedy (Walkact auf dem Gelände)

17.10 Uhr: Roxana, die Spinnenfrau - Luftartistik (Piazza in der Brahmsstraße)

18.30 Uhr: Wolf & Moon - Indie, Folk, Elektro (Bühne im Stadtpark)

18.30 Uhr: C. Helland - Musik-Kabarett (Bühne am Wasserturm)

20.00 Uhr: Mighty Vibez - Reggae, Dancehall, Ska (Bühne auf dem Rathausplatz)

20.30 Uhr: Stefan Leonhardsberger & Martin Schmid - Musik-Kabarett (Bühne am Wasserturm)

20.30 Uhr: Trails - Urban Western (Bühne im Stadtpark)

22.30 Uhr: Wonderdocs - Coverrockband (Bühne im Stadtpark)

22.30 Uhr: San2 & His Soul Patrol - Soul, Blues, Funk (Bühne auf dem Rathausplatz)

22.30 Uhr: No Worries, Mate! - Australische Popmusik (Bühne am Wasserturm)

Auf der Piazza in der Brahmsstraße ist auch bei der Kulturina 2018 wieder ein akrobatisches Programm geboten. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Sonntag, 5. August 2018

10.00 Uhr: Museums-Rallye (Ballonmuseum)

10.00 Uhr: Frühschoppen: Gersthofer Schwob'n Deifi - Blasmusikensemble (Bühne auf dem Rathausplatz)

10.30 Uhr: Scratch - Programmierkurs für Kinder (Ballonmuseum)

12.45 Uhr: Duo Farfalle Klara & Giselle - französische Musik-Comedy (Piazza in der Brahmsstraße)

13.00 Uhr: Tanz- und Sportvorführung - Gersthofer Vereine (Bühne auf dem Rathausplatz)

13.00 Uhr: Voicefactory Augsburg - Rock-Pop-Gesangschule (Bühne im Stadtpark)

13.00 Uhr: Christian Schmerder Trio - Jazz (Bühne am Wasserturm)

13.30 Uhr: Hexe Roxana - Fakir-Comedy-Show (Piazza in der Brahmsstraße)

13.30 Uhr: Scratch - Programmierkurs für Kinder (Ballonmuseum)

14.00 Uhr: Pfiffiges Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek (Ballonmuseum)

14.00 Uhr: Workshop Fluggeräte basteln - Bastelwerkstatt für Kinder zwischen vier und acht Jahren (Ballonmuseum)

14.00 Uhr: Künstlermarkt (Ballonmuseum)

14.15 Uhr: Clap Clap Circo - Street-Circus-Show (Piazza in der Brahmsstraße)

14.30 Uhr: Öffentliche Führungen (Ballonmuseum)

15.00 Uhr: Max Olbrich - Zauberei und Comedy

15.00 Uhr: Nadine Jeanne & Ugetsu - Live-Jazz (Bühne am Wasserturm)

15.00 Uhr: Pfiffiges Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek (Ballonmuseum)

15.30 Uhr: Levanter - Indie-Rock (Bühne im Stadtpark)

15.40 Uhr: Hexe Roxana - Fakir-Comedy-Show (Piazza in der Brahmsstraße)

16.30 Uhr: 10 to Eleven - Partygrooves, Funk, Klassik-Rock (Bühne auf dem Rathausplatz)

16.30 Uhr: Horst Hansen Trio - Jazz (Bühne am Wasserturm)

17.00 Uhr: Rebels of the Jukebox - Rock & Folk (Bühne im Stadtpark)

18.30 Uhr: Zentralkapelle Berlin - 30-köpfiges Orchester (Bühne auf dem Rathausplatz)

18.30 Uhr: Daktarimba - Afro-Jazz (Bühne am Wasserturm)

19.00 Uhr: Wunderwelt - Elektro-Deutschpop (Bühne im Stadtpark)

20.30 Uhr: Stenzel & Kivits - Klassik-Komik (Bühne am Wasserturm)

20.30 Uhr: Shanti Powa - Reggae, Rap, Ska (Bühne auf dem Rathausplatz)

20.30 Uhr: Dota & Jan (Bühne im Stadtpark)

Gute Laune auf der Kulturina: Auch 2018 wird das Gersthofer Stadtzentrum am ersten Augustwochenende wieder zum Festival-Gelände. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Kulturina-Gelände: Drei Bühnen in der City von Gersthofen

Drei Bühnen wurden zur Kulturina 2018 im Gersthofer Stadtzentrum aufgebaut: Bühne 1 auf dem Rathausplatz, Bühne 2 im Stadtpark und Bühne drei am Wasserturm vor dem Ballonmuseum. Im Museum finden Workshops und Führungen statt, auf der Piazza in der Brahmsstraße ist Comedy, Akrobatik und geboten

Zahlreiche Essens- und Getränkestände wurden zur Kulturina 2018 im Stadtpark aufgebaut. Von Frozen Joghurt, Donuts und Schokofrüchten, über griechische, bayerische, vietnamesische, französische und Thai-Spezialitäten bis hin zu allerlei Köstlichkeiten mit und ohne Fleisch ist für jeden Gaumen etwas dabei.

Jahrmarktstimmung gibt es auf dem Rathausplatz vor der Stadtverwaltung: Dort locken Dosenwerfen, eine Schießbude, Billard Soccer und ein Kinderkarussell.

Einen Geländeplan gibt es hier. (sli)

Themen Folgen