vor 44 Min.

Prominente lesen vor

Lesetag an der Mittelschule

Um ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen, hatte die Anna-Pröll-Mittelschule aus Anlass des bundesweiten Vorlesetages prominente Vorleser eingeladen. Gäste aus Politik, Sport und vom Förderverein haben an besonderen Orten vorgelesen.

Während die jungen Spieler des FCA und des AEV in den Umkleidekabinen der Turnhalle zum Beispiel aus „ Star Wars“ vorlasen, gaben die Mitglieder des Fördervereins im Werkraum oder im Physiksaal Passagen aus „Momo“ und „Outsider“ zum Besten. Der Zweite Gersthofer Bürgermeister Reinhold Dempf las in der Mensa, während die Schulreferenten der Stadt Gersthofen, Sandra Meitinger und Klaus Greiner, Ausschnitte aus Jugendbüchern in den Lerninseln vortrugen.

Um viele Schüler in den Genuss einer Vorleseviertelstunde kommen zu lassen, gab es immer wieder Klassenwechsel. Manchmal waren die Schüler so gebannt, dass das Zeitlimit überschritten wurde. Es hat sich gezeigt, dass die Vorleseaktion einen Grundstein für die Lesekompetenz der Kinder legt und einen Zugang zu Büchern verschafft. Alle Beteiligten freuten sich über den Verlauf der Aktion und wollen sie wiederholen. (AL)

Themen folgen