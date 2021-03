12:45 Uhr

Prozess nach Drogentod in Nordendorf: Dealer kommt in Entzugsanstalt

Zwei Jugendliche aus Nordendorf sterben an einer Überdosis. Der mutmaßliche Dealer steht vor Gericht. Nun ist das Urteil gefallen.

Von Matthias Schalla

Zwei Jugendliche starben an einer Überdosis, ihr mutmaßlicher Dealer stand nun in Augsburg vor Gericht. In wenigen Wochen wird der Angeklagte die Justizvollzugsanstalt verlassen können und fortan in einer Entzugsklinik untergebracht. Vor dem Augsburger Landgericht wurde er zu vier Jahren und sechs Monaten für Handel, Besitz und Abgabe von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt. Die Drogen hatte er zuvor an zwei Jugendliche aus Norderdorf verkauft, die daraufhin an einer Überdosis gestorben waren.

Seit Sommer saß der 34-Jährige in Untersuchungshaft. Vor Ende des Prozesses hatten sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft auf die Anwendung des Paragrafen 64, also der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, geeinigt. Verantwortlich für den Tod der beiden Jugendlichen sei der Angeklagte nicht - Richter Christian Grimmeisen zufolge könne ihm nur eine mittelbare Schuld zugesprochen werden.

Drogentod von Jugendlichen: Das bedeutet das Urteil

Die Anwendung des Paragrafen 64 bedeutet, dass der 34-Jährige in einer Entziehungsanstalt und nicht im Gefängnis untergebracht wird. Voraussetzung dafür ist, dass der Straftäter psychisch krank oder suchtkrank ist.

Am Dienstagvormittag hatten zunächst einige Zeuge vor Gericht ausgesagt. Sie gaben Einblick in die Nordendorfer Drogenszene. Die Zeugen berichteten von einer massiven Drogenszene in dem Ort im nördlichen Landkreis Augsburg. Im vergangenen Sommer fand die Dealerei ein tragisches Ende. Ein 16-Jähriger und sein ein Jahr jüngerer Freund starben an einer Überdosis Ecstasy. Kurz darauf wurde der 34-Jährige verhaftet.

Zwei Jugendliche aus Nordendorf waren an Drogen gestorben. Nun steht der Dealer vor Gericht. Bild: Stefan Puchner, dpa

In Nordendorf gibt es eine massive Drogenszene

Seit vergangenen Mittwoch musste sich der Mann aus dem Landkreis Augsburg vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Der Vorwurf lautet auf "Handeltreiben und Abgabe von Betäubungsmitteln in mehreren Fällen an eine Person unter 18 Jahren".

