Prozess um Erpressung des Bürgermeisters von Thierhaupten platzt

Sogenannte Reichsbürger/Selbstverwalter erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. In Thierhaupten erpresste eine 67-jährige Anhängerin dieser Bewegen Bürgermeister Antron Brugger.

Von Michael Siegel

Sie hatte Thierhauptens Bürgermeister mit Millionenschulden bedroht und wurde deswegen angezeigt. Jetzt hat eine 67-jährige Frau aus Thierhaupten ihren Prozesstermin vor dem Augsburger Amtsgericht verpasst, weswegen sie zu einem späteren Wiederholungstermin per Haftbefehl vorgeführt werden soll. Dann muss sich die mutmaßliche Anhängerin der sogenannten Reichsbürger-Bewegung wegen Erpressung verantworten.

Die Problematik begleite ihn bereits, seit er Bürgermeister in Thierhaupten ist, so Anton Brugger auf Nachfrage. Immer wieder einmal hätten er oder Mitarbeiter im Rathaus oder auch der Markt Thierhaupten allgemein Schreiben von der Dame erhalten. Schreiben mit teils merkwürdigem, nicht nachvollziehbarem Inhalt. Schreiben, die aber gleichwohl nicht einfach weggeschmissen werden konnten. Denn vielleicht verbarg sich ja quasi zwischen den Zeilen ein berechtigtes Bürgeranliegen, so der Gemeindechef. In der Regel übergebe er solche Sachen an die Polizei.

Thierhauptens Bürgermeister Anton Brugger mit Millionenbetrag erpresst

Im konkreten Fall, so Brugger, sei ihm mitgeteilt worden, dass er in ein US-amerikanisches Schuldnerverzeichnis eingetragen worden sei. Es sei immerhin um einen Millionenbetrag gegangen. Freilich habe er mit dem Eintrag in das Verzeichnis selbst nichts zu tun. Dieser sei ohne sein Wissen und seine Billigung und gegen seinen Willen vorgenommen worden. Wenngleich sein Name wohl inzwischen aus dem Schuldnerverzeichnis wieder gelöscht worden sei, so habe die Augsburger Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Erpressung gegen die Urheberin, die angeklagte 67-Jährige, gestellt.

Reichsbürger, Germaniten, Identitäre - Die Szene der Staatsverweigerer 1 / 11 Zurück Vorwärts Die Bewegung der Staatsverweigerer ist sehr heterogen. Sie umfasst mehrere sektenartige Gruppen von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen, die seit den 1980er Jahren entstanden und untereinander zerstritten sind.

Nur in einem sind sie sich einig: Deutschland sei kein echter Staat, das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 bestehe fort.

Die Gruppen haben keine feste Organisationsstruktur.

Die erste bekannte Organisation von „Reichsbürgern“ wurde 1985 als „Kommissarische Regierung des Deutschen Reiches“ gebildet. Gründer war Wolfgang Gerhard Günter Ebel, ein Westberliner Eisenbahner, der sich fortan „Reichskanzler“ nannte.

Die Anhänger sprechen dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab.

Schwerpunkte in der Region sind das Allgäu, das Ries und die Städte um Augsburg.

Die Germaniten wurde im Dezember 2010 von einer gewissen Ulrike Kuklinski auf der Schwäbischen Alb gegründet.

Sie sieht sich als Opfer der deutschen Justiz und bildete mit Gleichgesinnten die Behindertenfürsorge „Deutsche Ringvorsorge“, die Keimzelle des „Staates Germanitien“.

Die Bewohner verstehen sich allen Ernstes als souveränes Staatsvolk mit einem eigenen Staatsgebiet in den Grenzen von 1937.

Der Ursprung der Identitären Bewegung liegt in Frankreich, wo sie zu Beginn des Jahrhunderts im Dunstkreis des Front National entstand. Sehr aktiv ist die IB in Österreich, neuerdings auch in Bayern.

Sie ist ethnopluralistisch – jede Ethnie soll ihren eigenen Raum haben – und geht von einer geschlossenen „europäischen Kultur“ aus, die vor allem vom Islam bedroht sei. Für Experten ist die IB eine neue Form des Rechtsextremismus. (hogs)

Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik in ihrer heutigen Form nicht an

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gerichtssaal, wie extra Wachleute, die Handys und Ähnliches von Zeugen und Besuchern außerhalb verwahren, verweisen nicht selten auf sogenannte Reichsbürger auf der Anklagebank. Diese Personengruppe erkennt die Bundesrepublik Deutschland in ihrer heutigen Form nicht an, auch nicht deren Dokumente und Institutionen, sondern beruft sich auf den Fortbestand des Deutschen Reichs wie vor dem Zweiten Weltkrieg.

Nachdem die Frau zum angesetzten Verhandlungsbeginn nicht im Gerichtssaal erschien, gewährte Richter Dominik Wagner der Angeklagten eine zusätzliche Wartezeit von 15 Minuten. Dann vertagte er das Verfahren gegen sie, weil sie unentschuldigt nicht erschienen war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde festgelegt, dass die 67-Jährige zur zweiten Auflage ihres Verfahrens von der Polizei vorgeführt wird.

