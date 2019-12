17.12.2019

Puppenspiel zieht nicht nur die Kleinen in Bann

Albert Langenmayr und sein Team gestalten in Fischach ein altes Stück neu und überarbeiten die Texte zeitgemäß

Von Siegfried P. Rupprecht

Man muss es den Fischacher Puppenspielen unter der Leitung von Albert Langenmayr ohne Vorbehalt attestieren: Sie zauberten auch heuer wieder mit drei Aufführungen im Pfarrheim Adolph Kolping eine beeindruckende Atmosphäre.

Mit dem Märchen „Die Geisterburg“ zeigten sie ein farbenprächtiges und fantasievolles Spiel mit viel Witz und Situationskomik. Dabei bewiesen die Akteure, dass Handpuppen nicht nur kleine Leute begeistern konnten.

Das Märchen des Fischacher Ehrenbürgers Michael Piller gibt es schon fast seit sieben Jahrzehnten. Doch Regisseur Albert Langenmayr gestaltete das Stück neu und überarbeitete es. „Dabei wurde die Sprache dem Zeitgeist angepasst“, sagte Langenmayr. Zudem seien einige Szenen so angelegt worden, dass sie das junge Publikum stärker einbinden. Aber nicht nur der Text zog die Gäste in seinen Bann. Vor allem waren es die ausdrucksstarken Handpuppen, die zum Großteil noch original aus den 1950er-Jahren stammten. Hinzu kamen die bühnenversetzte Spielweise und die damit verbundene Aufmerksamkeit, die die Figuren auf sich zogen. Das forderte und fesselte natürlich das Interesse des Publikums.

Kein Wunder: Die Puppen waren, ob nun Kasperl, Seppl, Wirt, König oder Koch, auch ohne die spezielle Rollenverteilung bereits ein Abbild der Menschen. Und da konnten die Betrachter von Anfang an viel an Persönlichkeit, Charakter und Verhalten hineininterpretieren. Ergänzt wurden die Aufführungen noch durch Charme, Herz und Esprit. Faktoren, denen sich sichtbar auch die Erwachsenenwelt nicht entziehen konnte.

Und wenn sich wieder einmal der Kasperl oder Seppl dumm anstellte, dann war da immer noch das junge Publikum, das die Protagonisten lautstark anfeuerte, belehrte oder warnte. Diese Hilfestellungen waren auch dringend notwendig. Denn in dem Stück wurden sowohl der Wirt des Roten Ochsens als auch der König reingelegt. Ersterer vom Kasperl, bei der Majestät hatte er allerdings seine Finger nicht im Spiel. Und so machte sich Kasperl auf, dem Spuk in der Burg des Königs auf den Grund zu gehen. Klar, dass es ihm gelang, die Geister zu entlarven. Und da spielte auch der Wirt zur Überraschung der Zuschauer eine tragende Rolle.

Was auf der Bühne spielerisch aussah, war jedoch im Vorfeld eine probenintensive Arbeit. „Die Spiele stellen an das Team eine immense Herausforderung“, betonte Langenmayr. Puppenspiel, Sprechen und der Einsatz der Technik verlangten vollkommene Aufmerksamkeit und ein kreatives Miteinander. Im Gegensatz zu anderen Bühnen komme hier der Text nicht von der Konserve. Das sei alles noch live.

„Wenn wir aber das Lachen, die Zwischenrufe und den Beifall der Kinder miterleben, ist das der schönste Lohn unserer Arbeit“, ergänzte Rudi Steiger, der dem Wirt Lebendigkeit verlieh. Da stimmten alle Mitwirkenden der Aufführung kopfnickend zu.

