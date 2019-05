vor 2 Min.

Quadro Nuevo mag‘s als Volkslied

Dem Volkslied widmet sich die Gruppe Quadro Nuevo in ihrem neuen Programm. Sie spielt am Donnerstag in Gersthofen.

Quadro Nuevo präsentiert sich mit neuem Programm in der Stadthalle Gersthofen. Und das braucht auch ein Symphonieorchester.

Das deutschsprachige Volkslied wird heutzutage gerne vergessen. Das wollten die fünf Musiker der Gruppe Quadro Nuevo nicht hinnehmen und nutzten die alten Weisen als Startrampe für kreative Höhenflüge und waghalsige Improvisationen. Unter dem Motto „Volkslied reloaded“ sind sie gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester auf Tour. Für ihren Auftritt am Donnerstag, 9. Mai, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir zwei Fanpackages, bestehend aus jeweils zwei Freikarten und einer brandneuen CD dieses Programms.

Gegründet 1996

Seit 1996 besteht die Gruppe Quadro Nuevo bereits und holt im neuen Programm das Volkslied aus seiner Versenkung, stellt es unbeschwert neben andere World Music auf die Bühne. In Gersthofen findet es nun, gemeinsam mit dem sowohl in der ernsten als auch heiteren Muse sehr erfahrenen Münchner Rundforchester und dem Quadro neue Gestalt an.

