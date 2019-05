00:32 Uhr

Radeln für besseres Klima

Die Anmeldungen zum Stadtradeln laufen

Augsburg Bald heißt es wieder: rauf aufs Rad und losstrampeln. Denn auch in diesem Jahr nehmen wieder zahlreiche Kommunen im Augsburger Land am Stadtradeln teil. Die Aktion läuft von Montag, 20. Mai, bis Sonntag, 9. Juni. Mitmachen können alle Landkreisbürger sowie alle Personen, die im Landkreis Augsburg arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Mit der Aktion sollen möglichst viele Kilometer in einer Gruppe gefahren werden, um den CO2-Ausstoß zu verringern. In den drei Wochen, in denen die Kampagne läuft, sollten Teilnehmer so oft wie möglich das Fahrrad nutzen – egal ob zum Einkaufen, in die Arbeit oder ins Kino. Jeder kann ein Team gründen, um am Wettbewerb teilzunehmen. Im vergangenen Jahr legten 500 Radler im Augsburger Land 123790 Kilometer zurück und vermieden damit 17578 Kilogramm CO2 im Vergleich zu Autofahrten.

Während des Stadtradelns und darüber hinaus bietet der Landkreis Augsburg allen Bürgern die Meldeplattform Radar an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet die Kommunalverwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen. Denn mit der Kampagne des Klimabündnisses Stadtradeln soll nicht nur die Luft sauberer werden, sondern der Radverkehr insgesamt gestärkt werden. Seit zehn Jahren treten Kommunalpolitiker und Bürger deutschlandweit beim Stadtradeln in die Pedale. In Stadtbergen bietet die Arbeitsgemeinschaft der Vereine bereits am Sonntag, 19. Mai, eine Auftaktveranstaltung vor dem Stadtberger Rathaus an. Beginn ist ab 18 Uhr. Im Anschluss führt eine gemeinsame Radtour nach Anhausen. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter www.stadtradeln.de. Mehr über das Tool Radar finden Interessierte auf der Internetseite www.radar-online.net.

Auch Schüler setzten sich dieses Jahr für ein besseres Klima aufs Rad. An der Pilotaktion „Schulradeln in Bayern“ können sich Schüler, Eltern und Lehrkräfte an weiterführenden Schulen beteiligen. Auch sie sollen möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad sammeln. Der Wettbewerb findet zeitgleich zum Stadtradeln statt. Mit der Aktion sollen Grundlage für ein umweltfreundliches Mobilitätsverhalten gelegt werden. (lac)

