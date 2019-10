vor 20 Min.

Radelnder Bub ohne Helm prallt gegen Auto

Glück gehabt hat ein achtjähriger Bub in Bonstetten: Er trug keinen Helm, als er gegen ein Auto prallte.

Laut Polizei war der Bub mit seinem Mountainbike auf der leicht abschüssigen Rosenstraße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs. Er fuhr in seiner Fahrtrichtung auf der linken Seite der Straße – ein von links kommender 42-jähriger Autofahrer wollte in diesem Augenblick von der Tulpenstraße auf die Rosenstraße einfahren. Der Achtjährige stieß gegen die rechte Seite des Wagens und stürzte. Der Bub, der keinen Helm trug, verletzte sich leicht, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Der Gesamtschaden wird auf 1600 Euro geschätzt. (mcz)

