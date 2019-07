vor 4 Min.

Radfahren und dabei helfen

Auf drei Strecken ging’s von Gershtofen aus durch den Holzwinkel. Dabei kam eine Spende an den Bunten Kreis zusammen.

Über 100 Starter gingen an den Start der zweiten Cross-Radtour durch den Holzwinkel. Der Veloclub Lechhausen und die Naturfreunde Gersthofen hatten die Veranstaltung organisiert.

Auf hügeligen Forst- und Waldwegen hatten die Teilnehmer die Qual der Wahl zwischen drei Streckenvarianten über 36 Kilometer, 52 Kilometer oder knackigen 82 Kilometer mit 1200 Höhenmetern. Von Gersthofen aus führte der Weg über Edenbergen, Rettenbergen Richtung Adelsried und Bonstetten. Die 82-Kilometer-Runde zog noch eine Extra Schleife Richtung Affaltern und Emersacker.

So unterschiedlich wie die Strecken, waren auch die Teilnehmer. Für „Halb-Profis“ mit Cross-Rennrädern („Gravel-Bikes“) waren die 82 Kilometer gerade recht. Auf der 36-Kilometer-Familientour war dagegen der Anstieg zum Funkturm in Bonstetten für einige Teilnehmer schon eine echte Herausforderung. Nach einer rasanten Abfahrt vom Staufersberg kam die Naturfreunde St.-Klaus-Hütte in Muttershofen in Sicht. Dort war eine Verpflegungsstation aufgebaut. Mit ISO-Getränken, Obst und Müsliriegeln gestärkt machten sich die Profis auf die zweite Etappe und die Familien auf den Weg ins Ziel – das Vereinsgelände der Naturfreunde Gersthofen.

Im Ziel zeigten sich die Teilnehmer richtig begeistert. Petra Göppel vom CSC Batzenhofen: „Die Strecken sind top ausgeschildert und landschaftlich ein Traum – wir hatten richtig Spaß auf der Tour!“ Für Dagmar Walter von der Stadt Gersthofen war es die erste Radtour in diesem Jahr. „Ich bekomme bestimmt einen Muskelkater – aber das war es wert.“

Ein buntes Rahmenprogramm im Zielbereich rundete die Veranstaltung ab. An Ständen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs und Tonis Radl-Eck konnte man sich über die neuesten Entwicklungen im Fahrradbereich informieren und unter allen Teilnehmern wurden fünf Rucksäcke verlost.

Ein weiteres strahlendes Gesicht hatte Sabine Utz vom Verein Bunter Kreis. „Dass die Naturfreunde und der Veloclub Lechhausen von jeder Startgebühr einen Euro an den Bunten Kreis spenden ist eine tolle Sache.“ Insgesamt kamen 200 Euro an Spenden zusammen. (AL)

