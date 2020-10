vor 4 Min.

Radfahrer bleibt nach Sturz bewusstlos liegen

Nach einem Sturz ist in Langweid ein Radfahrer bewusstlos liegengeblieben.

Von Gunter Oley

Auf dem kombinierten Geh- und Radweg am Kirschenweg in Langweid ist am Montag gegen 17.15 Uhr ein Fahrradfahrer gestürzt. Er blieb nach dem Unfall zunächst bewusstlos liegen.

Warum der 59-jährige Mann mit seinem Fahrrad stürzte, ist bislang unbekannt, so die Polizei. Als die Rettungskräfte an der Unglücksstelle eintrafen, war er inzwischen wieder ansprechbar. Zur Klärung seines Gesundheitszustands wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. (gol)

Themen folgen