Radfahrer in Horgau wird angegriffen

Ein Streit zwischen einem Radfahrer und zwei Männern eskaliert. Die Polizei muss schlichten.

Ein 72-Jähriger wollten einem 37-Jährigen Radfahrer im Horgauer Ortsteil Bieselbach offenbar eine Ohrfeige geben. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Radler am Montagnachmittag entlang der Daniel-Mauch-Straße in Bieselbach. Auf Höhe einer Werkstatt wäre er beinahe von einem rückwärts aus einem Grundstück ausfahrenden 46-jährigen Pkw-Fahrer angefahren worden, so die Polizei. Der Radfahrer hielt daraufhin an und es kam zum Streitgespräch. In dieses Gespräch mischte sich ein 72-jähriger Mann ein und versuchte dem Radfahrer eine Ohrfeige zu verpassen. Er traf aber nur den Fahrradhelm des 37-Jährigen. Der 72-Jährige wird wegen versuchter Körperverletzung angezeigt. (kinp)