vor 18 Min.

Radfahrer stürzt im Wald bei Adelsried auf selbstgebauter Rampe

Ein Mountainbike-Fahrer stürzt im Wald bei Adelsried an einer selbstgebauten Rampe und verletzt sich das Handgelenk.

Am Dienstagnachmittag wollte ein 15-Jähriger mit seinem Mountainbike in der Verlängerung des Höllwegs von Adelsried über eine selbstgebaute Rampe fahren. Dabei stürzte der Jugendliche laut Polizei und verletzte sich am Handgelenk. Mit dem Rettungswagen wurde er in die Kinderklinik nach Augsburg gebracht. (mjk)

