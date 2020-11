vor 51 Min.

Radfahrer übersieht in Ellgau einen Fußgänger

Mit einem Fußgänger ist ein Radfahrer am Montag in Ellgau zusammengestoßen.

Ein 16-Jähriger bemerkt in der Dunkelheit in Ellgau nicht, dass vor ihm ein Fußgänger läuft. Es kommt zum Zusammenstoß.

Mit einem Fußgänger ist ein Radfahrer am Montag in Ellgau zusammengestoßen. Der 16-Jährige hatte den Passanten in der Dunkelheit übersehen.

Gegen 17.50 Uhr war der Radler laut Polizei auf dem Geh- und Radweg an der Hauptstraße unterwegs. Aufgrund der Dunkelheit bemerkte er den 56-jährigen Fußgänger nicht, der vor ihm lief. Der Radler stieß mit dem Mann zusammen, wodurch sich dieser leicht verletzte. Der 56-jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. (thia)

Themen folgen