vor 1 Min.

Radfahrerin bei Unfall am Kreisverkehr in Nordendorf verletzt

Eine 18-jährige Radfahrerin wird bei einem Unfall in Nordendorf verletzt. Eine beteiligte Autofahrerin soll sie beschimpft haben und weitergefahren sein.

Eine 18-jährige Frau ist bei einem Unfall am Kreisverkehr an der B2 in Nordendorf verletzt worden und musste anschließend ins Krankenhaus. Eine Autofahrerin, die am Unfall beteiligt war, soll die 18-Jährige beschimpft haben und danach einfach weitergefahren sein. Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall bereits am Freitag, 27. November, gegen 15.20 Uhr. Die 18-jährige Frau querte an jenem Freitag am Kreisverkehr Nordendorf an der Ausfahrt zur B2 mit ihrem Fahrrad die Zufahrt zum Ort.

Radlerin stürzte in Nordendorf bei Berührung mit dem Kombi

Zur gleichen Zeit verließ eine etwa 50-jährige Frau mit ihrem Kombi den Kreisverkehr in Richtung Ortsmitte Nordendorf. Hierbei übersah die 50-Jährige laut Polizei die 18-Jährige. Bei der Berührung der beiden Fahrzeuge stürzte die Radfahrerin. Die Autofahrerin stieg aus dem Wagen und beschimpfte die 18-Jährige, ob sie nicht aufpassen könne. Danach räumte die Kombifahrerin das Fahrrad, das auf der Straße lag, beiseite, und fuhr weiter.

Die 18-Jährige begab sich noch am selben Abend ins Krankenhaus. Sie musste wegen einer Schädelprellung eine Nacht dort verbringen. Die Polizei sucht nun mehrere Autofahrer, die den Verkehrsunfall mitbekommen haben sollen, als Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1810 bei der Polizei Gersthofen zu melden. (AZ)

