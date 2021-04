Radfahrerin stürzt in Westheim und verletzt sich leicht

Eine 42-Jährige radelt auf der Westheimer Straße und stößt gegen einen Bordstein. Beim Sturz zieht sie sich diverse Schürfwunden zu.

Eine Radlerin ist am Samstag in Westheim gestürzt. Die 42-Jährige erlitt Schürfwunden an Händen und am Kinn und musste zur weiteren Untersuchung in die Uniklinik eingeliefert werden.

Nach Auskunft der Polizei radelte die Frau gegen 17.15 Uhr auf der Westheimer Straße. Während der Fahrt geriet sie mit dem Vorderrad gegen den Bordstein. Sie verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. (thia)