02.08.2018

Radl-Rallye für Familien

Start in Ehingen am Samstagnachmittag

Wer radelt gern bei über 30 Grad? Aber keine Angst, die Dorf-Radl-Rallye findet am Samstag, 4. August, erst ab 16.30 Uhr statt. Start ist in Ehingen an der Kneippanlage. Teilnehmen können alle, die Spaß daran haben, Ehingen und Ortlfingen von einer anderen Seite her zu betrachten. Familien sind angesprochen, aber auch Einzelpersonen aller Altersgruppen. Es werden vor Ort Teams gebildet. Kinder, die ohne Eltern kommen, sollten bereits die Fahrradprüfung abgelegt haben und mindestens neun Jahre alt sein. In diesem Fall wird eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern benötigt.

An zehn Stationen geht es dann um Wissensvermittlung, Geschicklichkeit und Spaß. Das heimische Handwerk bildet dabei einen Schwerpunkt. Aber auch Vereine und öffentliche Gebäude sind mit von der Partie. Am Ende der Rallye werden die Aufgaben aufgelöst und ein „Sieger-Team“ wird ermittelt, das vom AK Freizeit Erholung Sport auf eine Brotzeit im Rahmen des Kneippfestes im Anschluss an die Rallye eingeladen wird. (moma)

