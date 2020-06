13:25 Uhr

Radl mit: Drei Touren mit viel Grün im Augsburger Land

In einem neuen Magazin sind mehrere Strecken durch den Landkreis Augsburg dabei. Redakteure geben Tipps für schöne Runden mit dem Rad.

Von Regine Kahl

Radfahren ist in. Viele Händler melden bei einigen Modellen: ausverkauft. Da kommt das neue Magazin „Radl mit“ gerade recht. In dem Heft werden auch mehrere Runden im Augsburger Land und in der Umgebung geschildert.

22 Kollegen haben zum dritten Mal Touren ausgearbeitet und diese selbst auf dem Drahtesel erkundschaftet. Die neue Auflage von „Radl mit“ beschreibt 25 Strecken für alle Ansprüche: die Rennradtour genauso wie Familienrunden. Die Kollegen radelten durch das schwäbisch-fränkische Grenzgebiet im Norden und bis an die Grenze zu Österreich ganz im Süden. Sie erkundeten die Gegend rund um die Iller im Westen und kamen bis nach Oberschleißheim im Osten. Diese drei vorgeschlagenen Radtouren führen durchs Augsburger Land:

Durch die Westlichen Wälder geht die Minigolftour, die in Gersthofen startet. Den Titel hat diese Runde, weil zwei Minigolfplätze an der Strecke liegen (Horgauer Bahnhof und Täfertingen). Die Radtour zeigt die verschiedenen Seiten des Augsburger Umlands: Städte und Gewerbe begegnen uns am Anfang, doch zum großen Teil führt die Strecke durch schönen Wald und entlang des Weldenbahnradwegs.

Eine sportliche Fahrradtour durch die Stauden

Unter Rennradfahrern sind die Stauden ja schon lange kein Geheimtipp mehr. Die hügelige Gegend in Augsburgs Westlichen Wäldern eignet sich nicht nur für sportliche Touren, sondern man kann es auch gemütlich angehen lassen. Die rund 37 Kilometer lange Rundfahrt startet an der Pfarrkirche in Schwabegg und führt über Siebnach, Oberneufnach, Walkertshofen und Grimoldsried wieder zurück.

Die erste Tour im Magazin startet am Augsburger Müllberg. Weiter geht es Richtung Biberbach, wo die Begegnung mit dem „Herrgöttle“ und Erinnerungen an Mozarts Spuren warten. Die Runde schließt sich mit dem Weg über Schloss Scherneck und zurück Richtung Gersthofen.

Jede Radlrunde ist über zwei Doppelseiten ausführlich beschrieben: Am Seitenrand stehen jeweils die wichtigsten Daten, sodass man sich einen schnellen Überblick über die Art der Tour und die jeweiligen Anforderungen verschaffen kann. Die nicht ganz unwichtige Information, ob Feldweg oder Straße, darf natürlich nicht fehlen. Wer viel radelt, muss sich auch stärken: In dem Magazin gibt es Einkehrtipps und Hinweise zu Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Auch beim neuen „Radl mit“-Heft ist ein wetter- und reißfester Kartensatz für die 25 Radltipps dabei. Außerdem wurden zu jeder Tour die GPS-Streckenpunkte festgehalten.

Hier gibt es das Magazin "Radl mit"

Das Heft „Radl mit. Die schönsten Radtouren in der Region“, kostet 11,95 ¤. Es ist online entweder unter www.augsburger-allgemeine.de/shop oder www.azshop.de/sport-freizeit erhältlich. Telefonisch kann es unter 0821/777-4444 bestellt werden. Das Radlheft ist aber auch bei unseren Servicepartnern erhältlich. Dies sind unter anderem der Buchladen in Gersthofen, die Buchhandlung Eser in Meitingen sowie Modellbau Koch in Stadtbergen.

