31.07.2019

Radler, 81, wird frontal von Auto erfasst

Schwarzer Tag für Radfahrer: Im Augsburger Land gab es am Dienstag zwei schwere Unfälle mit Radlern.

Der Mann will bei Thierhaupten die Straße überqueren. Trotz Vollbremsung kommt es zum Zusammenstoß. Stunden vorher bricht sich ein Radfahrer den Oberschenkel.

Von Maximilian Czysz

Schwer verletzt wurde am Dienstagabend ein 81-jähriger Radfahrer bei Thierhaupten. Er hatte beim Überqueren der Straße ein Auto übersehen. Ein ähnlicher Fehler hatte einer 79-Jährigen erst vor wenigen Wochen in Diedorf-Lettenbach das Leben gekostet: Laut Polizei hatte die Seniorin auf dem E-Bike die Vorfahrtsregelung missachtet und war mit ihrem Rad in ein Auto gekracht. Sie trug einen Helm, erlitt dennoch schwerste Verletzungen. Die Autofahrerin trug leichte Blessuren davon.

Einen Zusammenprall konnte er nicht mehr verhindern

Mit dem Schrecken kam am Dienstag auch der 30-Jährige Autofahrer davon, der gegen 19 Uhr zwischen Meitingen und Thierhaupten unterwegs war, als etwa 500 Meter vor dem Gemeindewald plötzlich ein 81-jähriger Radfahrer die Straße überquerte. Er war wollte vom Radweg auf einen gegenüberliegenden asphaltierten Feldweg. Der 30-Jährige am Steuer legte eine Vollbremsung hin. Einen Zusammenprall konnte er nicht mehr verhindern. Das Auto erfasste den 81-Jährigen, der schwer verletzt wurde. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Radler musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Wenige Stunden zuvor wurde bereits ein anderer Radfahrer schwer verletzt. Ein 35 Jahre alter Mann geriet auf der Kreisstraße zwischen Horgau-Bahnhof und Aystetten mit dem Vorderrad rechts von der Fahrbahn ab. Im Kies verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte dann auf die Fahrbahn der Kreisstraße. Dabei zog er sich einen Bruch am Oberschenkel zu und musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Insgesamt gab es im Landkreis Augsburg im ersten Halbjahr 128 Radunfälle. Dabei wurden 116 Radler verletzt. Im gesamten Jahr 2018 waren es nach der Statistik des Polizeipräsidium Schwaben Nord 291 Verletzte bei 315 Unfällen. Die Zahlen waren im Vorjahresvergleich ein trauriger Rekord.

