Radler fährt in Steppach gegen einen Poller und stürzt 

Ein Radler übersieht in Steppach einen Poller, der auf dem Geh- und Radweg steht. Er stürzt und muss ins Krankenhaus.

Schmerzhaft beendet wurde der Radausflug eines 63-Jährigen am Dienstag in Steppach. Der Radfahrer musste in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Nach Auskunft der Polizei fuhr der Mann gegen 13.55 Uhr von Steppach in Richtung Vogelsang. Im Bereich des Wertstoffhofes bog er auf den Radweg zwischen den beiden Ortsteilen ab. Dabei übersah er jedoch einen Poller, der mittig im Rad- und Gehweg steht. Der 63-jährige blieb daran hängen und stürzte. Er musste mit Verdacht auf Rippenbrüchen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. (thia)