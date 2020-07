vor 10 Min.

Radler in Stadtbergen bespuckt Beifahrer im Auto

Radfahrer und Autofahrer sind nicht immer die besten Freunde. Doch nun ist eine Situation zwischen diesen beiden Verkehrsteilnehmern in Stadtbergen eskaliert.

Von Matthias Schalla

Radfahrer und Autofahrer sind nicht immer die besten Freunde. Doch nun ist eine Situation zwischen diesen beiden Verkehrsteilnehmern in Stadtbergen eskaliert. Ein 40-jähriger Rennradfahrer war am Dienstag auf der Deuringer Straße von Stadtbergen in Richtung Deuringen unterwegs. Allerdings radelte er anstatt des vorhandenen Radwegs auf der Straße. Dort wurde er laut Polizei von einem schwarzen Volvo mit Anhänger überholt – nach Ansicht des Radlers mit zu wenig Seitenabstand. Der 40-Jährige beleidigte daraufhin während des Überholvorgangs den Autofahrer.

Als sich kurze Zeit später beide wieder auf gleicher Höhe befanden, spuckte der Radler durch die geöffnete Scheibe und traf dabei den 27-jährigen Beifahrer im Volvo. Dieser stieg aus und trat gegen das Fahrrad, woraufhin der 40-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

