11:40 Uhr

Radler nach Unfall auf eisglatter Straße in Welden bewusstlos

Nach einem Unfall auf eisglatter Straße in Welden prallte ein 58-jähriger Radfahrer mit seinem Kopf auf den Asphalt. Der Mann wurde kurzzeitig bewusstlos uns musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei Welden die Kontrolle über das Rad verloren

Wie die Polizei mitteilt, war er am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der Straße Straßfeld in Welden in Richtung Staatsstraße unterwegs. Auf der abschüssigen Fahrbahn verlor er an einer eisglatten Stelle die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte alleinbeteiligt vom Fahrrad. Nach der Erstversorgung durch Rettungssanitäter wurde er mit dem Sanka ins Wertinger Kreiskrankenhaus gebracht. (kinp)

