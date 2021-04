Radler übersieht Auto bei Dinkelscherben und stürzt

Nach einem Unfall bei Dinkelscherben wird ein 70-jähriger Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert.

Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste ein 70-jähriger Radler nach einem Unfall bei Dinkelscherben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Samstag gegen 9.30 Uhr von der Reischenau in Richtung Kreisstraße zwischen Oberschöneberg und Ried unterwegs. Als er die Kreisstraße überqueren wollte, übersah er offenbar ein von links kommendes Auto. Der Fahrer versuchte noch auszuweichen, doch es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich vermutlich an der Schulter. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Wagen kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Am Fahrrad und am Verkehrszeichen wurde der Gesamtschaden auf 600 Euro geschätzt. (kinp)