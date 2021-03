11:11 Uhr

Radler verwechselt Gangschaltung mit Bremse und überschlägt sich

Zahlreiche Unfälle hatte die Polizeiinspektion in Gersthofen am Montag zu bearbeiten.

Am Montag kommt es in Gersthofen zu drei Unfällen. Zweimal sind Radfahrer daran beteiligt.

Zahlreiche Unfälle hatte die Polizeiinspektion in Gersthofen am Montag zu bearbeiten. Neben Kollisionen in Meitingen, Nordendorf und Neusäß kam es auch im Stadtgebiet zu drei Vorfällen.

Kreisverkehr : Ein 43-jähriger Autofahrer wollte gegen 13.45 Uhr stadtauswärts in den Kreisverkehr an der Donauwörther Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 53-jährigen Radfahrer, der den Kreisel zur selben Zeit durchqueren wollte, und nahm ihm die Vorfahrt. Dank einer Vollbremsung des Autofahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden, der Radler stürzte jedoch und zog sich eine Schürfwunde am rechten Knie zu. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Ein 43-jähriger Autofahrer wollte gegen 13.45 Uhr stadtauswärts in den an der einbiegen. Dabei übersah er einen 53-jährigen Radfahrer, der den Kreisel zur selben Zeit durchqueren wollte, und nahm ihm die Vorfahrt. Dank einer Vollbremsung des Autofahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden, der Radler stürzte jedoch und zog sich eine Schürfwunde am rechten Knie zu. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Adelbertstraße: Ein 37-jähriger Radfahrer war laut Polizei gegen 15.10 Uhr in der Adelbertstraße unterwegs und verwechselte die Gangschaltung mit der Bremse. Durch den abrupten Stopp überschlug sich der Radler. Er musste mit Verdacht auf eine Schulterverletzung in die Uniklinik eingeliefert werden.

Ein 37-jähriger Radfahrer war laut gegen 15.10 Uhr in der Adelbertstraße unterwegs und verwechselte die Gangschaltung mit der Bremse. Durch den abrupten Stopp überschlug sich der Radler. Er musste mit Verdacht auf eine Schulterverletzung in die Uniklinik eingeliefert werden. Otto-Hahn-Straße : Beim Wenden auf einem Parkplatz an der Otto-Hahn-Straße stieß ein 29-jähriger Autofahrer um 13.10 Uhr gegen das Heck eines geparkten Fahrzeuges. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro. (thia)

Themen folgen