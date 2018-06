19:04 Uhr

Radlerinwird schwerverletzt

Autofahrerin kommt von der Straße ab und landet auf Radweg

Von Elli Höchstätter

Schwerste Verletzungen erlitt eine 50-jähriger Radfahrerin am Sonntag bei einem Unfall in der Nähe von Horgau. Laut Auskunft der Polizei war eine 59-jährige Autofahrerin von Horgau in Richtung Biburg unterwegs. In einer Kurve in einem Waldstück kam die Autofahrerin aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und den parallel zur Staatsstraße verlaufenden Geh- und Radweg ab. Sie geriet mit ihrem Wagen anschließend noch weiter nach links. Beim Gegenlenken nach rechts kam die Autofahrerin wieder auf den Geh- und Radweg und erfasste dort frontal die 50-jährige Radfahrerin, die von Biburg in Richtung Horgau fuhr.

Die Radlerin wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Die 50-Jährige wurde schwerstverletzt in ein Augsburger Krankenhaus gebracht. Die 59-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock.

Die Staatsstraße musste für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Horgau war im Einsatz.

