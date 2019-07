13.07.2019

Radtour durch Holzwinkel

Drei Strecken werden angeboten. Start ist bei den Naturfreunden in Gersthofen

Der Veloclub Lechhausen und die Naturfreunde Gersthofen veranstalten am Sonntag, 14. Juli, eine Cross-Radtour. Drei ausgearbeitete Strecken durch den Holzwinkel stehen zur Auswahl.

Auf Forst- und Waldwegen sind bei der einfachen Familienstrecke 36 Kilometer zu bewältigen. Die mittlere Variante umfasst 52 Kilometer. Die längste Strecke hat 82 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Gefahren werden kann mit Mountainbikes, Cross- und Tourenrädern oder E-Bikes. Die Wege werden ausgeschildert. GPS-Daten stehen zur Verfügung. Wer möchte, kann sich auch einer geführten Tour anschließen.

Start und Ziel ist zwischen 8 und 10 Uhr am Vereinsgelände der Naturfreunde Gersthofen in der Westendstraße. Die Startgebühr beträgt für die Familientour acht Euro, für die langen Varianten 15 Euro. Davon geht jeweils ein Euro als Spende an den „Bunten Kreis“ Eine Anmeldung ist nicht nötig. Ein buntes Rahmenprogramm mit Testbikes, Pumptrack sowie Essen und Trinken runden die Veranstaltung ab. (AL)

