vor 5 Min.

Radtour durch die Geschichte

Vom Schloss bis zur Schmutter

Im vergangenen Jahr hat ZusKultur mit einem historischen Vortrag an die letzte Schlacht des 30-jährigen Krieges hier in Schwaben erinnert. In diesem Jahr soll allen sportlich Interessierten die Möglichkeit eröffnet werden, entlang des ehemaligen Schlachtfeldes vom Schloss in Zusmarshausen bis zur Schmutter mit dem Rad abzufahren. An den historischen Kampfplätzen erfahren sie mehr über das Geschehen des 17. Mai 1648. Nach einer Rast auf dem Gelände der Biburger Mühle geht es weiter über Rommelsried, Häder und Dinkelscherben auf den Rückweg zum Ausgangspunkt der historischen Exkursion. Die Fahrstrecke beträgt rund 40 Kilometer.

Die Tour findet statt am Sonntag, 18. August, ab 13 Uhr. Treffpunkt ist am Schloss Zusmarshausen, Schloßplatz 8. Die Kosten liegen bei fünf Euro pro Person. Eine Anmeldung beim Markt Zusmarshausen ist erwünscht. Anmeldung unter der Telefonnummer 08291/8721 oder per Email an postfach@zusmarshausen.de. (AL)

