Rätselhafter Leichenfund im Wald bei Horgau: Starb Mann im Drogenrausch?

In einem Waldstück in der Nähe des alten Bahnhofs in Horgau ist Anfang September die Leiche eines 28-Jährigen gefunden worden.

Plus Passanten finden beim Ponyreiten in einem Waldstück bei Horgau eine Leiche. Der Fall wirft auch Wochen später noch viele Fragen auf.

Von Philipp Kinne

Es sollte ein entspannter Ausflug werden, doch er endet mit einem grausigen Fund im Wald. Beim Ponyreiten finden mehrere Erwachsene und zwei Kinder vor etwa einem Monat eine Leiche. Sie liegt neben einer Parkbank in einem Waldstück bei Horgau. Sofort verständigen sie die Polizei. Heute, mehrere Wochen später, finden sich einige Grablichter und frische Blumen an dieser Stelle. Die Ermittler gehen davon aus, dass hier ein 28-Jähriger im Drogenrausch starb. Der Fall wirft Fragen auf.

28-Jähriger soll vor seinem Tod Drogen konsumiert haben

Bekannt wurde der rätselhafte Leichenfund erst jetzt. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt Polizeisprecher Siegfried Hartmann, dass in dem Waldstück in der Nähe des alten Horgauer Bahnhofs am 3. September gegen 13 Uhr die Leiche eines jungen Mannes gefunden wurde. Zunächst war offenbar unklar, ob es sich um einen Suizid handelte. Davon geht die Polizei derzeit nicht mehr aus.

Mittlerweile sind die Ermittler der Kriminalpolizei in Augsburg der Auffassung, dass der junge Mann vor seinem Tod Drogen konsumiert hatte. Genaueres soll ein sogenanntes chemisch-toxikologisches Gutachten zeigen. Dessen Auswertung läuft. Erst wenn das Ergebnis vorliegt, können die Ermittler mit Sicherheit sagen, welche Art von Drogen der 28-Jährige konsumiert hatte. Es sei davon auszugehen, dass es sich um chemische Drogen handelt, so die Polizei.

Polizei findet Messer in der Nähe des Toten im Wald bei Horgau

In der Nähe des Toten, auf einem Waldweg, wurde ein Messer entdeckt. Im Ort war zunächst die Rede von einem langem Dolch. Laut Polizeisprecher Hartmann handelt es sich aber um ein Messer und nicht um eine illegale Waffe. Ob das Messer im Zusammenhang mit der Tat steht, müsse ermittelt werden.

Im Ort kursieren unterdessen Gerüchte über den rätselhaften Fund. So soll das Opfer aus dem Rotlicht-Milieu stammen. Das bestätigt die Polizei allerdings nicht. Es handele sich um einen 28-jährigen Mann aus dem Raum Baden-Württemberg. Genauere Angaben über dessen Umfeld möchte die Polizei aus Rücksicht auf das Opfer nicht machen.

Toter in Horgau: Polizei schließt Gewaltverbrechen aus

In Horgau gibt es außerdem Gerüchte darüber, dass mehrere Männer gesichtet worden seien, die dem 28-Jährigen vor seinem Tod in den Wald folgten. Auch das bestätigt die Polizei nicht. Laut Polizeisprecher Siegfried Jakob gibt es keine Hinweise darauf. Die Ermittler schließen nach derzeitigem Stand ein Gewaltverbrechen aus. Auch ein Drittverschulden werde ausgeschlossen, erklärt Polizeisprecher Hartmann.

Auf der Parkbank haben vermutlich Angehörige des Toten Kerzen und Blumen aufgestellt. Bild: Marcus Merk

Mehrere Zeugen berichteten unserer Redaktion, dass der Tote seinen Wagen, einen teuren BMW, auf einem Parkplatz am alten Horgauer Bahnhof abgestellt hatte. Von dort war er vermutlich zu Fuß in das kleine Waldstück gelaufen, wo er am nächsten Tag von den Passanten gefunden wurde.

Das Waldstück in der Nähe des alten Horgauer Bahnhofs liegt nahe der Autobahn A8, Ausfahrt Adelsried. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel für Radfahrer, Jogger oder zum Ponyreiten. Die Stelle, an welcher der Tote gefunden wurde, liegt etwa 500 Meter von dem Parkplatz am alten Bahnhof entfernt. In der Vergangenheit fiel der Parkplatz auch auf, weil dort immer wieder Autowracks abgestellt wurden. Wochenlang standen die Schrottautos dort, mussten letztlich auf Kosten des Steuerzahlers entsorgt werden. In den vergangenen Monaten sei der Bereich in dieser Hinsicht allerdings nicht mehr in Erscheinung getreten, sagt Raimund Pauli, Leiter der Polizeiinspektion Zusmarshausen. Auch was das Thema Drogen angeht, sei der alte Bahnhof bei Horgau nicht auffällig.

