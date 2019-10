31.10.2019

Räuber Hotzenplotz treibt sein Unwesen

Lützelburger Theaterkids proben Stück nach Otfried Preußler

Die Lützelburger Theaterkids proben wieder. Diesmal haben sie sich das Stück „Der Räuber Hotzenplotz“ nach Otfried Preußler“ ausgesucht. Unter der Regie von Conny Müller und Monika Erdhofer treffen sich die Lützelburger Theaterkids seit den vergangenen Sommerferien wieder regelmäßig zum Proben auf der Bühne des Lützelburger Theaterheims.

Zwölf Mädchen und Jungs zwischen neun und 15 Jahren – eine junge Erwachsene mit 27 Jahren ist auch dabei – arbeiten, lesen, fühlen und spielen sich ein in die altbekannte, zeitlose und immer wieder spannend lustige Geschichte vom Räuber Hotzenplotz, der Großmutter, der gestohlenen Kaffeemühle, dem Wachtmeister Dimpflmoser, dem Seppl, Kasperl und dem unsäglichen Zauberer Petrosilius Zwackelmann sowie der hilfreichen Fee Amaryllis und allen anderen Figuren.

Und gleichzeitig begann wieder eine Schar von Helfern und guten Geistern sich einzuarbeiten in die Welt der Kulissen- und Bühnengestaltung, Masken, Kostüme, Requisiten und Technik.

Alle sind begeistert und mit Elan bei der Sache, schon bekannte und neue Talente entfalten sich in der Darstellung der Geschichte, wie die Freunde der Großmutter mit vereinten Kräften viele Abenteuer bestehen und die gestohlene Kaffeemühle zurückerobern.

Und wie alle guten Geschichten, so auch die von Otfried Preußler und vom Räuber Hotzenplotz, sprechen sie gleichermaßen Jung und Alt in ihrer Vielschichtigkeit an und ziehen uns Menschen jeden Alters in ihren Bann.

Die Aufführungen finden im Theaterheim in Lützelburg, Am Sportplatz 15, an folgenden Terminen statt: Samstag, 2./9./16. November, jeweils 17 Uhr, und Sonntag, 3./10./17. November, jeweils um 16 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene sieben, für Kinder vier Euro. (AL)

Themen folgen