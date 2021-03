12.03.2021

Räumungsverkauf: K&L schließt im Gersthofer Hery-Park

K&L Ruppert schließt seine Filiale im Hery-Park in Gersthofen. Momentan läuft der Räumungsverkauf.

Plus K&L Ruppert in Gersthofen macht dicht. Das Unternehmen strebt eine Umstrukturierung an. Für den Laden im Hery-Park gibt es schon neue Pläne.

Von Oliver Reiser

"Wir schließen! Räumungsverkauf! Geschäftsaufgabe!" - so prangt es auf den großen schwarz-gelben Plakaten vor K&L Ruppert im Gersthofer Hery-Park. Dabei hatte man nach dem Lockdown erst am Montag unter strengen Hygieneauflagen wieder eröffnet. Die Schließung der seit 2005 bestehenden Filiale in Gersthofen mit 1861 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen hat auch mit der Corona-Pandemie zu tun.

Das Unternehmen strebt eine Umstrukturierung an. Deshalb beabsichtigt die Schmid-Gruppe aus Neusäß, die den schwer angeschlagenen Textilhändler Mitte 2019 übernommen und aus der Insolvenz geholt hat, das gesamte Format K&L nach und nach vom Markt verschwinden zu lassen.

Rabatt auf die Winterware bei K&L in Gersthofen

"Es fehlt momentan die Phantasie, wie es weiter geht", sagt Rüdiger Herrmann, der als Marketing- und Verkaufsleiter für die Umgestaltung von insgesamt 41 Filialen zuständig ist. Zurzeit befindet sich noch die Winterware im Laden, die laut Herrmann "seit Monaten keinen Kunden gesehen hat". Darauf werden Nachlässe bis zu 70 Prozent eingeräumt.

Aufgrund der Inzidenzzahlen wisse man aber nicht, wie lange und auf welche Art und Weise die Läden geöffnet bleiben können. Die missliche Lage werde dadurch verstärkt, dass K&L zahlreiche Eigenmarken im Sortiment hat. "Da muss man heute entscheiden und bestellen, was in sechs oder neun Monaten geliefert wird", erklärt Herrmann, warum man künftig auf mehr Kurzfristigkeit setzen will.

Im Herbst soll der neue Shop im Gersthofer Hery-Park eröffnen

Mit einem eigenständigen Konzept, das Markenshops statt Eigenmarken beinhaltet, wird es in Gersthofen jedoch weitergehen. "Die Neueröffnung wird Mitte des Jahres, spätestens aber zum Saisonstart im Herbst erfolgen", lässt Herrmann wissen, dass man sich derzeit noch in der Namensfindung befindet. "Die bisherigen 16 Mitarbeiter wird man alle weiter in Gersthofen sehen", sagt Herrmann.

