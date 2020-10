vor 48 Min.

Räumungsverkauf: Tochter übernimmt Vereinssport Baur in Gersthofen

Plus Nach Räumungsverkauf und Umbau wird Sabine Baur das Sportgeschäft ihrer Eltern übernehmen, die sich in den Ruhestand verabschieden. Alles begann im Dachboden.

Von Oliver Reiser

„Räumungsverkauf!“ Viele Stammkunden waren angesichts dieser Ankündigung in den sozialen Medien zunächst geschockt. Meist verbirgt sich hinter diesem Begriff eine Geschäftsauflösung. Nicht so bei Vereinssport Baur in Gersthofen. „Nein, nein! Wir hören nicht auf. Wir können doch gar nicht ohne unseren Laden und unsere Kunden“, lacht Sabine Baur und teilt mit: „Es handelt sich um einen Räumungsverkauf wegen Geschäftsübernahme.“

Die bisherigen Besitzer Josef (68) und Claudia Baur (63) werden sich Ende des Jahres in den Ruhestand verabschieden, Tochter Sabine wird nach Renovierung und Umbau den Betrieb in der Händelstraße 8 ab 13. Januar als neue Inhaberin fortführen.

In Gablingen begann die Erfolgsgeschichte von Vereinssport Baur

Angefangen hat alles vor 30 Jahren im Eigenheim der Baurs in Gablingen. „Mein Papa war schon immer ein Vereinsmeier“, erzählt Sabine Baur, „und weil er nichts ordentliches zum Anziehen gefunden hat, hat er nebenberuflich selber einen Handel mit Vereinsausrüstung organisiert.“ Im ausgebauten Dachboden wurden damals die Musterteile von T-Shirts und Sweatshirts präsentiert. Eigentlich nur nach Terminvereinbarung. „Wir hatten keine Laufkundschaft, aber es hat zu allen Tages- und Nachtzeiten bei uns zu Hause geklingelt“, erinnert sich Sabine Baur.

Zehn Jahre später waren die Räume in Gablingen zu klein und Josef Baur stand nach seinem Ausscheiden als Fernmeldemechaniker bei der Telekom und einer gescheiterten neuen Berufsbeziehung vor der Entscheidung, sich endgültig selbstständig zu machen. Im Kirnerhaus gegenüber des Gersthofer Rathausplatzes fand man 2000 ein neues Domizil. Als ihr Vater gesundheitliche Probleme bekam, gab Tochter Sabine ihren Beruf als Speditionskauffrau auf und stieg in das Geschäft mit ein. Das Sortiment wurde erweitert, bis unter die Decke stapelten sich die Kartonagen mit Trainingsanzügen, Trikots oder Schuhen. „Zu Dritt könnten wir uns doch vergrößern“, dachte Sabine Baur.

Dann spielte der Zufall eine Rolle. „Ihr braucht einen größeren Laden“, meinte ein Kunde, in dessen Anwesenheit Josef Baur im kleinen Laden an der Bahnhofstraße über eine Schachtel gestürzt war. „Und er wusste auch gleich die entsprechende Immobilie“, lacht der 68-Jährige, dem es bei einer ersten Besichtigung der ehemaligen Norma-Filiale in der Händelstraße entfuhr: „Das ist doch viel zu groß.“

Wenig später erfolgte der Umzug in die 300 Quadratmeter großen Geschäftsräume, zu denen auch ein Lagerraum im Keller und ein geräumiger Parkplatz gehört. Endlich konnte man sich richtig ausbreiten.

Zuverlässiger Partner der Randsportarten

„Wir haben uns immer partnerschaftlich nach den Wünschen der Vereine gerichtet und auch auf Sportarten wie Rhythmische Sportgymnastik, Turnen, Handball oder Schwimmen spezialisiert, deren Bedarf nicht überall gedeckt werden kann“, plaudert Sabine Baur aus dem Nähkästchen. Deshalb zeigte man sich auch immer bei Events wie dem Gersthofer Silvesterlauf, dem Cool Swimming Cup sowie Handball- und Fußballturnieren präsent. Auch das Bedrucken, Beflocken und Besticken gehört zu den Spezialitäten des Sportgeschäftes, von dem aber auch immer mehr Firmen mit individuell bedruckter Arbeitskleidung beliefert werden.

Ab dem kommenden Jahr wird die 38-Jährige den Betrieb nun mit einem neuen Konzept übernehmen. Nur noch von Mittwoch bis Samstag wird Vormittags oder nach Vereinbarung geöffnet sein. „Ich wollte nicht, dass der Laden ganz zugesperrt wird, wenn meine Eltern in Rente gehen“, sagt Sabine Baur, die sicher ist, dass die beiden schon noch das eine oder andere Mal vorbeischauen werden. „Sie müssen es erst einmal lernen, nichts mehr zu tun“, sagt die Tochter, und erzählt, dass ihre Eltern sich in den vergangenen Jahren nur einmal eine Woche Urlaub gegönnt haben.

Sie selbst sei nach den heftigen Corona-Zeiten, in denen der Laden fünf Wochen geschlossen war, doch noch einmal ins Grübeln gekommen, ob sie das Geschäft übernehmen soll. Aber: „Mein Herzblut hängt daran. Schließlich sind wir Kinder im Laden aufgewachsen“, spricht sie voller Tatendrang.

Das Problem mit dem Bayern-Schnuller

Heute wachsen ihre eigenen Kinder Emma (4) und Luis im Laden auf. Das kann auch Probleme aufwerfen, wenn man zum Beispiel den Schnuller zu Hause vergessen hat. Obwohl der Einjährige ziemlich müde und quengelig ist, weigert er sich, einen Schnuller mit dem Logo des FC Bayern München anzunehmen. Sehr zum Leidwesen von Opa Sepp Baur, der als großer Bayern-Fan schon bald auch Fanartikel des Rekordmeisters ins Sortiment aufgenommen hat. Schwacher Trost: „Wenigstens nimmt er auch keinen FCA-Schnuller. Oder - noch schlimmer - einen schwarz-gelben von Borussia Dortmund."

