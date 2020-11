18:00 Uhr

Ralf Gössl beendet seinen Dienst als Stadtpfarrer in Gersthofen

Pfarrer Ralf Gössl, hier in der Pfarrkirche St. Jakobus, beendet seinen Dienst in der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen.

Plus Schon seit einigen Monaten konnte der Gersthofer Stadtpfarrer Ralf Gössl seinen Dienst in der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen nicht mehr leisten.

Von Gerald Lindner

Die gesundheitlichen Probleme von Pfarrer Gössl hinderten ihn in den letzten Monaten bereits daran, jegliche Aufgaben in der Öffentlichkeit wahrzunehmen. Nach seiner eigenen Aussage hat er „nicht mehr die nötige Kraft und Gesundheit, Pfarrer einer großen Pfarreiengemeinschaft zu sein“. Aus diesem Grund entschloss er sich, sein Amt in der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen aufzugeben. Bischof Bertram Meier hat diesen Wunsch angenommen. Am 14. März 2021 geht die Zeit von Ralf Gössl nach 13 Jahren als Pfarrer in Gersthofen zu Ende und er wird eine Sabbatzeit beginnen, um seinen Gesundheitszustand dauerhaft zu verbessern.

Abschied fällt Gersthofens Stadtpfarrer Gössl schwer

"Natürlich fällt mir das Abschiednehmen von unserer Pfarreiengemeinschaft nicht leicht, weil ich hier gerne meinen Dienst getan und viele Menschen ins Herz geschlossen habe", schreibt Gössl in einer Botschaft an die Gersthofer Gläubigen." Aber auch unabhängig von meiner Erkrankung ist es sicher gut, wenn nach fast 14 Jahren ein jüngerer Pfarrer kommt und gemeinsam mit Ihnen den Weg weitergeht."

Gersthofens Stadtpfarrer: Einheit in der Pfarreiengemeinschaft war ihm wichtig

Ihm sei es immer wichtig gewesen, die Frohe Botschaft von Jesus in die unterschiedlichen Lebenserfahrungen der Menschen hineinzuverkünden, diesen Glauben in der Eucharistie und in den Sakramenten zu feiern und die Leute im Auf und Ab des Lebens als Seelsorger zu begleiten. Im Bewusstsein seiner Stärken und Schwächen habe er diesen Dienst getan, betont Gössl. Einheit und Friede in der Gemeinde seien ihm dabei immer sehr wichtig gewesen.

"Da Pfarrer Gössl bis zum März nicht in der Lage sein wird, in der Pfarreiengemeinschaft aktiv zu sein, werden die Verwaltung und Seelsorge, wie schon in den letzten Wochen, weiterhin durch den Pfarrer von Hirblingen, Dr. Thomas Groll, den Kaplan Jefin Joy, die Pastoralassistentin Julia Winter und den Gemeindereferenten Christian Bauer übernommen", erklärt Christian Meixner, der Vorsitzende des Gesamtpfarrgemeinderats.

Pfarrer Markus Dörre wirkt derzeit noch in der Pfarreiengemeinschaft Forggensee bei Schwangau im Allgäu. Mitte März tritt er in Gersthofen als Nachfolger von Ralf Gössl an. Bild: Philomena Willer (Archiv)

Bereits am 15. März 2021 wird Pfarrer Markus Dörre seine Nachfolge in Gersthofen antreten. Nach dem Studium der Theologie in Augsburg und Würzburg wurde er im Jahr 2003 zum Priester geweiht. Nach Jahren als Kaplan in Weißenhorn und Benefiziat in Schwabmünchen war er zunächst Pfarrer in Illertissen (ab 2007). Seit 2010 ist der 45-Jährige, der ursprünglich aus Kaufering stammt, als Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Forggensee und in der Gemeindeberatung des Bistums Augsburg tätig.

Stadtpfarrer Gössl geht: Gersthofen und der Jakobsweg

Zwar wisse er noch so gut wie nichts über Gersthofen, schreibt Markus Dörre an die Gersthofer Gläubigen. "Eines jedoch macht mir die Stadt heute schon sympathisch, nämlich, dass sie an einem der Jakobswege liegt." Er selbst gehe seit vielen Jahren auf Etappenwegen auf Santiago zu. Er sei gespannt, was er von den Menschen in der Pfarrei lernen und auf welche Weise er die Pfarreiengemeinschaft mitgestalten darf.

Der Generalvikar der Diözese Augsburg Harald Heinrich hat in einem Brief dies den Gläubigen mitgeteilt. Pfarrer Ralf Gössl gelte bereits jetzt „ein herzliches Vergelt’s Gott für seinen priesterlichen Dienst“, den er in den vergangenen Jahren in Gersthofen geleistet habe, schreibt der Generalvikar in diesem Brief. Und weiter: „Wir freuen uns, dass Pfarrer Dörre für diese Aufgabe bereit ist und bitten Sie, ihn offen aufzunehmen und ihn durch Ihre Mitarbeit nach Kräften bei seiner seelsorglichen Arbeit zu unterstützen.“

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen