Rallyefahrer starten mit alten Autos in den Orient zu Uri Geller

Vor den drei Fahrern aus Welden liegen rund 8000 Kilometer Strecke. Jetzt sind sie gestartet. Mit dabei: Hunderte Löffel. Das steckt dahinter

Von Philipp Kinne

Los geht’s: Die Rallyefahrer aus Welden sind gestern mit ihren drei Autos gestartet. Rund 8000 Kilometer liegen vor Daniel und Tobias Maikowske und Martin Seidel. Jürgen Baumeister, Tino Kastl aus Hennhofen und Timo Pabst aus Nürnberg komplettieren das Fahrerlager im Team Bavarian Hornets. Mit einem großen Abschiedsfest bedankten sich die jungen Männer gestern für die Unterstützung von Freunden, Familie und Sponsoren. Jetzt hat die Reise für den guten Zweck begonnen. Die Voraussetzungen klingen abenteuerlich: 8000 Kilometer, ohne Navigationsgerät, keine Autobahnen, keine Mautstraßen.

Zugelassen sind nur Autos, die älter als 20 Jahre alt sind oder einen Marktwert von 999,99 Euro nicht überschreiten. Für die Übernachtung ist ein Betrag von 11,11 Euro vorgesehen. Um auch diese Kosten zu sparen, haben sie in ihre Fahrzeuge provisorische Betten eingebaut. Die Reise führt nach Ankara, dann bis nach Sanliurfa zum Unesco-Weltkulturerbe „Göbekli Tepe“, der weltältesten Tempelanlage, und schließlich über Georgien in den Iran. Wieder zurück in Europa endet die dreiwöchige Reise auf Nordzypern. Hier wird auch die Siegerehrung stattfinden. Die Autos werden in Zypern an eine Hilfsorganisation übergeben.

Das Team mit den Fahrzeugen: (von links) Tobias Maikowske, Daniel Maikowske, Jürgen Baumeister und Timo Kastl. Bild: Marcus Merk

Jede Freie Minute für die Rallye

In den vergangenen Wochen steckten Tobias Maikowske und sein Team jede freie Minute in das Projekt, erzählt der Mann aus Welden. Die größten Herausforderungen? „Funkgeräte“, sagt er. Die seien immer wieder ausgefallen, mittlerweile funktioniere das System aber. Die Aufregung der vergangenen Tage sei mittlerweile abgeflacht, erzählt Maikowske, während er bei der Abschiedsfeier noch einmal seine Liebsten um sich hat. Seinen Sohn werde er am meisten vermisse. „Wir haben sozusagen vorgespielt in den letzten Tagen.“ Dreieinhalb Wochen soll die Reise dauern. Auch Sponsor Christian Gschwendtner ist zum Abschiedsfest gekommen. Sein Betrieb AGK repariert Busse und unterstützt die Rallyefahrer finanziell. „Am liebsten wäre ich selbst mitgefahren“, sagt Gschwendtner. Doch wegen der Kommunion seines Enkels bleibe er lieber zu Hause.

Hunderte Löffel für Uri Geller

Ein bisschen verrückt müsse man schon sein, um bei der Tour mitzumachen, erzählt Maikowske. Ob sie deshalb auf dem Dach jedes Wagens Sitze montiert haben? Sie stammen von einem Sponsoren, der Bus- und Bahnsitze herstellt. Maikowske: „In der Wüste haben wir da oben bestimmt gute Aussicht.“ Die Stühle sind nicht das einzig ungewöhnliche, das die Weldener mit an Bord haben. Hunderte Löffel sind im Gepäck. Gemeinsam mit der Europa-Orient-Rallye steht in Tel Aviv ein Löffel-Großprojekt mit voraussichtlich mehr als 10000 handsignierten Löffeln an. Der Magier Uri Geller wird daraus ein großes Kunstwerk schaffen.

Wer die Reise verfolgen will, findet sie unter www.europa-orient-rallye.de.

